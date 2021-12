Cuatro sujetos, amantes de lo ajeno, fueron capturados por elementos de la Fiscalía General del Estado, mientras los agentes estaban con rumbo a realizar una orden de cateo en la Sm 225 de Cancún, sin embargo, durante su trayecto, observaron un coche circulando a exceso de velocidad y el conductor manejando de manera temeraria.

Por ese motivo, los oficiales de la Fiscalía Especializada en Atención al Narcomenudeo, les indicaron, a través del parlante, que se detuvieran, pero ellos no hicieron caso, en ese momento inició la persecución, además de que los agentes activaron el código rojo para que las demás corporaciones lleguen a apoyar.

Uno de los detenidos es menor de edad

Cancún; Ladrones detenidos en la Sm 227 hurtaban con arma de juguete

Luego de varios minutos, en la Supermanzana 227, sobre la avenida Tules y Río Hondo, las patrullas le dieron alcance al coche de la marca Seat, placas HDF433E, color blanco, lo que ocasionó que el chofer perdiera el control y quedará a un costado de un salón de eventos, allí, las autoridades bajaron de sus unidades y procedieron a detener a los responsables.

Se supo que el jefe de la banda se identificó como José Manuel H. M. alias “Marciano o Merci” de 18 años, originario de Cárdenas, Tabasco, el cual tenía en su poder, 5 bolsitas de Marihuana en una de sus bolsas de su bermuda, mientras que sus “colegas” fueron identificados como Aarón Misael D. C., de 19 años, Ricardo C. C., de 25 años y J. J. D. C., de 14 años, este último, quedó puesto a disposición en la mesa de adolescentes por posesión de droga.

Es de mencionar que dentro del vehículo los policías hallaron tres bolsas grandes y cuatro pequeñas con yerba seca con características a la marihuana, además una bolsa tipo ziploc que contenía siete dosis de una sustancia blanca sólida, similar a la cocaína, todo lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Estos sujetos presuntamente han perpetrado otros robos, como el de la 222, donde un joven fue asaltado mientras caminaba en Paseos Kabah, incluso hace unos meses, uno de ellos ingresó con un arma de juguete a un establecimiento de comida y se llevó los bolsos y pertenencias de los comensales, así como el arma de un policía que estaba en ese momento en el lugar.

Por último, las investigaciones continúan y la FGE de Quintana Roo, luego de realizar dichas detenciones, continuaron con el cumplimiento de una orden de cateo en la 225, donde hallaron el arma del oficial antes citado, así como varias dosis de droga presuntamente armas de juguetes.

