La pensión alimenticia era un tema no muy relevante para muchos, sin embargo, debido al del Covid-19, el cual trajo confinamiento por varios meses, así como la pérdida de empleos y reducción de sueldos, hoy ya es muy relevante, pues la gran mayoría de los deudores o progenitores están solicitando una disminución en el pago de la pensión e incluso una suspensión temporal. Durante la pandemia hubo un incremento de estas solicitudes.

De acuerdo con Cesar Sandoval, Juez Primero Oral Familiar, distrito Cancún, Quintana Roo, habló en exclusiva para La Verdad Noticias y nos comentó que en temas de pensión alimenticia hubo un incremento considerable a comparación de años anteriores en este destino turístico.

Nadie se salva de su obligación

Cancún; Incrementan solicitudes de pensión alimenticia durante la pandemia

Recalcó que los casos más sonados son dos, cuando el deudor pierde el empleo y cuando el sueldo del progenitor le fue reducido por la empresa en el que labora y aunque no dio cifras sobre cuánto fue lo que aumentó, dijo que si hay mucho trabajo, “parece que los deudores trataron de ponerse al corriente para pagar a tiempo la pensión a pesar de la pandemia”, manifestó.

“Si el deudor tiene fijado una pensión alimenticia y pierde su empleo, tiene que avisarle al juzgado para efecto de avisarle al acreedor, para que tenga conocimiento, de que en este momento por circunstancias de haber perdido el empleo, el deudor no tiene cómo cubrir la pensión, sin embargo, no conlleva a que quede anulada la pensión, lo único que pasaría es que se acumularía, ya que cuando recupere su empleo tiene la obligación de cubrir lo que dejó de pagar”, afirmó.

Explicó que en caso de que el progenitor(a) recupere su empleo, pero no tiene el mismo sueldo, también hacen la modificación, pero recalcó que, así como puede bajar el monto de la pensión, así puede subir; “si consigue un nuevo trabajo y gana mucho más que en su anterior, el pago de la pensión alimenticia aumentará”, dijo.

Reducción de pensión alimenticia, la más solicitada en Cancún

Detalló también que actualmente hubo un incremento de solicitudes para reducción de la pensión alimenticia, debido a que las empresas redujeron el sueldo a sus empleados, “esta reducción es acorde a la proporcionalidad, el artículo 849 del Código Civil, establece que es en proporción al que debe y a las necesidades del acreedor”, apuntó.

Añadió que no todos los casos son iguales y que no todos los casos son procedentes, pero si son bien apuntalados, legalmente hablando, entonces si es de proceder, “es algo que está establecido en la ley, no es algo que esté inventando”, habló mientras respondía las preguntas.

“Se esperaba mucho más, pero creo que muchos progenitores han hecho el esfuerzo y mantuvieron su empleo y continuaron pagando su pensión y otros que buscaron la manera de que, a pesar de perder su empleo, encontraron otra fuente de ingreso para cumplir con su obligación”, concluyó. La Verdad Noticias.