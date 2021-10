La imprudencia de un operador de transporte público en la ciudad de Cancún, hizo que casi termine en una tragedia, pues provocó que dos de sus pasajeros resultaran lesionados al caer de la unidad pesada. Los hechos ocurrieron en la Supermanzana 259, durante la madrugada de este viernes.

De acuerdo a los primeros informes, el reporte llegó a través del número de emergencias 9-1-1, donde denunciaron que un chofer de la empresa Autocar, de la Ruta 44 se subió a un montículo de grava y causó que dos personas cayeran de la camión, lesionandose en diversas partes del cuerpo.

Los lesionados fueron identificados

Cancún; Imprudente operador de la Ruta 44 deja 2 lesionados, tras accidente vial

Tras la denuncia, elementos de la Policía Quintana Roo, Tránsito Municipal, así como paramédicos de una empresa particular llegaron al sitio y de inmediato atendieron a los heridos y debido a los golpes tuvieron que ser llevados al hospital, se supo que las víctimas fueron identificadas como María Consuelo 'N', y Francisco 'N'.

De acuerdo con los testigos, el conductor de la empresa antes citada no tomó las debidas precauciones, además de estar circulando a exceso de velocidad, no se dio cuenta del montón de grava y una parte del vehículo subió, lo que provocó que la caída de las víctimas, afortunadamente no pasó a más, no hubo pérdidas humanas.

Fueron los peritos de la Dirección de Tránsito Municipal, quienes se hicieron cargo de las diligencias, así como determinar cómo ocurrieron los hechos, realizar el deslinde de responsabilidades y en caso de que se determine la culpabilidad del trabajador, la empresa tendría que pagar todos los gastos médicos la mujer y el hombre, aunque el empleado también tendría que reponer una parte.

Por último, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto se han contabilizado 598 denuncias por lesión en accidentes de tránsito, mientras que el número de carpetas por homicidios culposos en accidentes de tránsito han sido de 146, esto solo en Quintana Roo.

