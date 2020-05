Cancún; Iban por el hijo y al no encontrarlo ejecutan al padre

Un hombre de aproximadamente 60 años de edad fue ejecutado la noche de ayer en la ciudad de Cancún en la Región 102, luego de que sicarios acudieron al domicilio en el que estaba el hombre y a las afueras le dispararon en al menos cinco ocasiones; lamentablemente el hombre murió en el lugar de los hechos.

De acuerdo a los primeros informes, el reporte del hecho ocurrió alrededor de las 19:45 horas, cuando al número de emergencias 911, alertaron a las autoridades que en la Región 102, Manzana 50, sobre la calle 143 con calle 34 P, un hombre había sido ejecutado, cuando el se encontraba sentado en una silla.

Tras la denuncia, elementos de la Policía Quintana Roo acudieron al sitio; al llegar confirmaron el hecho y el deceso de un hombre, por lo que dieron parte a la Policía Ministerial y al personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para el levantamiento del cuerpo.

El hijo regresó, pero su padre ya estaba muerto; Cancún

Se habla que los sicarios desde varios minutos comenzaron a dar sus rondines en la zona y cuando vieron el momento indicado se bajaron y dispararon al hombre en varias ocasiones, además los vecinos afirman que el occiso fue a esa casa a cobrar un dinero por realizar el trabajo de reparación de un ventilador, cuando fue atacado.

Por esa versión, existe una sospecha que no estaban buscando al padre, sino al hijo, pues minutos antes estaba en ese lugar, pero al no hallarlo, se “desquitaron” con el padre para que saliera el hijo, aunque esta versión aún no ha sido confirmada, pero es la que más a sobresalido de todas las demás.

Hasta el momento estos asesinatos en Cancún siguen aumentando, a pesar de la contingencia por el coronavirus o COVID-19 en el estado de Quintana Roo, en un conteo rápido, ya son más de 100 ejecuciones en este destino, mientras que en el mes ya son más de nueve.