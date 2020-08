Cancún; Hasta en las residenciales 'más seguras' pasa, asaltan lujosa casa / Archivo | Cancún; Hasta en las residenciales 'más seguras' pasa, asaltan lujosa casa / Archivo

Una casa que se encuentra en la famosa residencial Lagos del Sol en la ciudad de Cancún, fue asaltada por sujetos quienes esperaron a que no haya nadie en el domicilio y entrar, se llevaron todo lo que encontraron a su paso; el propietario se dio cuenta del hurto cuando llegó a su lujosa casa.

De acuerdo a los primeros informes el reporte del hecho ocurrió cerca del mediodía, cuando al número de emergencias 911, alertaron a las autoridades que en la Supermanzana 305, Manzana 23 del fraccionamiento Lagos del Sol, frente donde se construye el C5 de Cancún, un hombre había sido víctima de los amantes de lo ajeno, pues halló abierto las puertas de su hogar y todo desacomodado.

Cancún; Hasta en las residenciales 'más seguras' pasa, asaltan lujosa casa / Archivo

Tras la denuncia, elementos de la Policía Quintana Roo en Cancún acudieron al sitio; al llegar confirmaron el hecho, por lo que iniciaron las primeras investigaciones para el levantamiento de las declaraciones y tratar de hallar pistas que lleven a los presuntos culpables, como las cámaras de seguridad.

Noticias Cancún

Se supo que los ladrones se llevaron dinero en efectivo, tanto dólares como moneda nacional y diversos relojes de diferentes marcas, aunque se desconoce el monto de lo robado, además el afectado se identificó como Enrique G.G., jubilado de 70 años, originario de la Ciudad de México.

Cancún; Hasta en las residenciales 'más seguras' pasa, asaltan lujosa casa / Archivo

Más notas de Quintana Roo aquí

Enrique refirió que posiblemente los delincuentes ya lo estaban monitoreando, pues justamente cuando él se fue de viaje, entraron los malandros. Los supuestos ingresaron por la parte de atrás, ya que sólo es cancel de aluminio y fácilmente lo rompieron para hacer sus fechorías.

Te puede interesar: Suicidio sigue cobrando víctimas en Cancún; se registran dos este domingo

Hasta el momento no se tiene más datos de este hecho, lo cierto es que deja en evidencia que hasta en las residenciales de prestigio hay robo a casa - habitación, no sólo en las regiones o colonias de Cancún, por ello es importante asegurar una casa o domicilio al salir de viaje, como protectores e incluso no dejar a la vista y guardar cosas de valor. LA VERDAD