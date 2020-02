Cancún; Graban a agente de Tránsito en actos de presunta corrupción

A través de las redes sociales, un usuario de Facebook difundió el momento exacto donde se aprecia al elementos realizando actos de presunta corrupción en la ciudad de Cancún, el que grabó el material afirma en el video que el oficial intentó sacarle dinero a otro conductor, pero al ver que estaba siendo grabado intentó excusarse.

De acuerdo al vídeo, el agente detuvo a un turista extranjero y aunque se desconoce si fue porque no respetó algún semáforo o algún señalamiento e incluso por manejar a exceso de velocidad, el que estaba grabando afirmó que por ser zona federal, los agentes de Tránsito Municipal no pueden detener a una persona, porque no es su zona.

Tal vez te interese: Rocas aplastan a joven que caminaba en las playas de Cancún

Agente de Tránsito Municipal es grabado en Cancún

Cancún; Graban a agente de Tránsito en actos de presunta corrupción

Unos de los agentes al ver que estaban siendo grabados t rataron de estacionarse a un costado de la carretera , hay que destacar que uno de los oficiales estaba dialogando con el extranjero, mientras que el otro se quedó en el auto, éste fue quien salió de la unidad y le dijo al autor de la grabación que deje de grabar y circule .

Ante esta declaración, el del celular se justificó con que es una zona federal, por lo que continuó grabando, sin importar que el oficial le decía que circule, el video acaba justo cuando el policía se da la vuelta y entra a su unidad; se desconoce si al extranjero le sacaron dinero o si lo dejaron libre.

Más notas de Quintana Roo aquí

Hasta el momento de igual modo no se sabe si el extranjero o el que estaba grabando, acudieron a las instalaciones de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito para interponer la denuncia, lo cierto es que el hombre del celular dejó de grabar y desde eso ya no se supo que sucedió después.

Por último y de acuerdo a una organización independiente dirigido por Raúl Fernández, quien ha “defendido” a sus clientes, afirma que cada día son más los hechos de corrupción, de la famosa mochada, pero esto hay que destacar q ue no es oficial, sino versión de un tercero.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana