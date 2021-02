Luego de un año y un día de la desaparición de Diana García Rivera y Jorge Armando Kiau Rodríguez, madres de ambos jóvenes piden justicia a las autoridades correspondientes, ya que hasta el día de hoy, aseguran que no hay avances en las investigaciones, ni mucho menos la probable ubicación de los muchachos.

Luisa Rodríguez Castro, madre de Jorge Armando, joven que se encontraba con Diana Rivera en la discoteca Imperio, expresó su inquietud, tristeza y enojo, por el poco avance en las averiguaciones, ya que después de un año y un día, no hay información al respecto, detalló que uno de los empleados le dijo cómo fue el rapto de su hijo.

Solo quieren justicia

Cancún; Fueron raptados hace un año y aún no aparecen, madres piden justicia

“Lo privaron de su libertad, comentarios de un empleado que trabajaba en la discoteca, nos dijo que llegó gente armada y se los llevaron, a él y a la muchacha y pues la verdad, hasta ahorita no hay avances de nada, no tenemos noticias, siempre nos dicen que están investigando, pero la fiscalía hasta ahorita no nos dan una respuesta”, dijo.

Señaló que al principio ella recibió extorsiones y amenazas para que dejara todo por la paz y no siguiera investigando, al grado de pedirle hasta 100 mil pesos, “al principio me pidieron 100 mil pesos, primero 50 mil y luego otros 50 mil, de hecho las autoridades lo saben, tienen los recibos que le entregué donde deposité ese dinero. A una sobrina si le dijeron que me dijera a mi que deje de escarbarle, porque solita estaba buscando mi tumba”, comentó en llanto.

En este sentido la madre de Diana también manifestó su sentir por el nulo trabajo de las autoridades, “ese grito que tenemos en el alma, que la autoridad nos haga caso, este no es un caso aislado; no tenemos resultados concretos, por eso esa frustración, dolor y grito”, Romana Rivera, madre de Diana Ramirez.

Añadió que al principio sufrió de extorsión y amenazas, pero se ha mantenido al sigilo, “desde las primeras extorsiones, ya no he recibido más”, detalló que en la carpeta de investigación solicitó la seguridad, pero afirma que no es como como lo dicen, “es realmente un engaño”, recalcó.

Seguirán luchando por sus hijos

Tanto la madre de Diana, como la del chico, seguirán luchando para localizar a sus hijos, cueste lo que cueste, afirmaron que tampoco se cansarán de pedir a las autoridades respuestas concretas y claras.

Recordemos que Diana y Armando, desaparecieron el 22 de febrero del 2020, cuando se encontraban en la discoteca Imperio en Plaza Infinity Cancún, los jóvenes acudieron al establecimiento el 21, pero fue durante la madrugada del día siguiente cuando fueron sacados a la fuerza del bar con rumbo desconocido. Hasta la fecha se desconoce el paradero de las víctimas. La Verdad Noticias.