Con gritos de justicia para la joven hallada sin vida en la Sm 100, un grupo de mujeres feministas se manifestaron, luego de enterarse que, presuntamente, la Fiscalía General del Estado, determinó que dicha víctima murió por suicidio y no fue un feminicidio. Las denunciantes se reunieron en la glorieta conocida como el 'Ceviche'.

La movilización dio inicio a las 18:00 horas de este viernes 13 de agosto y fue organizado por el colectivo 'Resistencia Sorora', así lo confirmó Diana Miramontes, miembro de dicho colectivo, quien explicó el porqué hubo poca participación en esta actividad de sus “hermanas”.

La víctima dejó a dos pequeños huérfanos

Cancún; Feministas dicen que mujer hallanda sin vida en la Sm 100 no fue suicidio

"El motivo principal de está movilización es para que se haga justicia y no se oculte la verdad, ya que mi amiga no se suicidó, sino que la mataron, violaron y estrangularon, no entiendo porque la autoridad afirma que fue un suicidio, si allá están las pruebas, sabemos de todo esto por fuentes confiables" manifestó Diana.

Recordó que el cuerpo de su amiga fue localizado el martes 10 de agosto de 2021, al interior de su departamento y que vivía con otra persona, además, recalcó que la occisa dejó una niña y un niño huérfanos; "esa información pocos lo saben y cómo lo sé, porque yo me llevaba con ella" enfatizó la integrante de 'Resistencia Sorora'.

Reiteró que la convocatoria la hicieron el jueves en la noche, por ello no hubo tiempo para organizar una movilización más grande, sin embargo recalcó que las muchas o pocas mujeres que lograron llegar, lo hicieron de corazón y para conmemorar la vida de su compañera.

En este sentido, durante la manifestación, las feministas grafitearon los monumentos que se encuentran en la Glorieta conocida como 'El Cheviche', con frases como "no fue suicidio, fue feminicidio", "Cancún Paraíso", "Q.Roo feminicida", entre otras. Incluso prendieron fuego a muñecos con pirotecnia dentro.

Por último, Diana Miramontes, adelantó que en noviembre organizarán algo grande, "masivo", ya que se juntan dos fechas, el 9N, por la represión policíaca y el 25N, día Mundial de la Mujer, "viene al grande como el del año pasado, eso es lo que tenemos por el momento", concluyó.

