Cancún; Familia cambia sus artesanías por despensa y pañales para sus hijos

Una familia completa está siendo afectada por esta pandemia del coronavirus o COVID-19, pues desde que inició la cuarentena en Cancún, han tenido que empezar a bajarle los precios a sus productos, pero al no funcionar, tuvieron que cambiar sus artesanías por despensa y pañales para sus hijos.

La familia se está poniendo a las afueras del supermercado Walmart que se encuentra en la Gran Plaza, donde diario exhiben sus productos y ponen varios letreros donde afirman que todas sus artesanías son gratis a cambio de despensa, pañales y articulos de limpieza personal, como papel de baño, jabón y pasta de dientes.

Cancún; Familia cambia sus artesanías por despensa y pañales para sus hijos

Hay que destacar que como estas personas, existen muchas más, que ofrecen servicios a cambio de alimento, ropa y hasta calzado, recordemos que todos los establecimientos que no son esenciales están cerradas, por ello esta familia no puede trabajar en donde estaba antes, por ello se pone en la calle y le piden a la gente ayuda.

La familia afirmó al no ser residentes de esta ciudad y no tener INE o comprobante de domicilio, no pudieron reclamar su despensa del gobierno, ni de la primera entrega, ni de esta segunda, por ello es que suplican a los cancunenses apoyo para poder sobrevivir durante esta contingencia.

Más notas de Quintana Roo aquí

Cancún; Familia cambia sus artesanías por despensa y pañales para sus hijos

En este sentido, en estos tiempos es cuando las autoridades piden estar en casa y llevar al pie de la letra todas las recomendaciones sanitarias, pues esta fase, es cuando los brotes de pacientes positivos de este virus aumentan exponencialmente, al grado de tener brotes masivos que día a día aumentan de 30 a 50 pacientes.

Te puede interesar: Coronavirus Cancún; Un mes hospitalizado y hoy está en casa sano y salvo

Tan solo en Cancún hay más de 500 casos positivos de COVID-19, 74 defunciones y 286 recuperados, mientras que a nivel estatal son 711 casos, de los cuales 105 están están en aislamiento social, 135 hospitalizados y 109 defunciones.