Cancún FC y Venados reviven rivalidad en clásico peninsular

Cancún FC y Venados de Mérida protagonizarán un duelo de poder a poder, sin duda, el mejor de la décima jornada del Torneo Apertura 2022 de la Liga de Expansión MX, con la consigna para los anfitriones de reivindicarse, tras la derrota que sufrieron en Guadalajara frente a Tapatío. Ya sea en Cancún o Mérida, se han distinguido por sus trepidantes batallas. Más que tres puntos, el orgullo está en juego.

La escuadra de las Iguanas suma tres ganados, tres empates y el mismo número de derrotas, además de cinco goles a favor, cinco en contra y un total de 12 unidades, ubicado en la novena posición.

Edson Reséndez, quien impuso una nueva marca de imbatibilidad en la Liga de Expansión (577 minutos sin permitir anotación), destacó que este logro es del equipo.

“Este récord lo comparto con mis compañeros, los que están conmigo día a día trabajando. Es una marca de todos y para la afición de Cancún FC.

Desde que llegué a Cancún, me han recibido muy bien, me siento como en casa, cobijado por la institución, mis compañeros y la afición. Estamos para grandes cosas”, destacó el cancerbero sinaloense.

Reconoce que ‘el futbol es lo que he hecho toda mi vida, siempre me ha gustado desde chico y a muy temprana edad, se me presentó la oportunidad de formar parte de unas fuerzas básicas; no lo dudé y a los 11 años me fui a Monterrey, con el que estuve 15 años y ahora, con mucho orgullo, defendiendo los colores de Cancún FC’.

Para este encuentro, la directiva cancunense mantendrá la promoción de 2x1, es decir, con el boleto que adquirieron para el partido de este martes contra los yucatecos, lo harán válido por su acceso para el choque ante Celaya, del 13 de septiembre.

Venados, también con 12 puntos

Venados de Mérida llegará a este compromiso con 12 unidades.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, Al igual que Cancún FC, Venados de Mérida llegará a este compromiso con 12 unidades. Ocupa la décima posición, con números idénticos, tres ganados, tres empates, el mismo número de descalabros, pero con diez goles a favor y 14 en contra.

En su más reciente encuentro, superó (2-0) a Pumas Tabasco en el estadio ‘Carlos Iturralde Rivero’, con tantos de Rodrigo Noya y Mauro Pérez.

En sus últimos tres compromisos, acumula un empate (1-1 con Dorados) y par de victorias (1-2 ante Raya2 y el referido 2-0 a costa de los felinos).

La última vez que cancunenses y yucatecos coincidieron, fue en la undécima jornada del Clausura 2022, el martes 8 de marzo, en el ‘Carlos Iturralde Rivero’. El colombiano, Félix Micolta hizo la diferencia al minuto 28.

Será la quinta ocasión consecutiva, desde el Apertura 2020, que ambos se enfrenten en día martes. Con un ‘póker’, Mauro Pérez es el máximo romperredes de los ciervos.

NUMERALIA

La escuadra de las Iguanas suma tres ganados, tres empates

12 puntos suman Cancún FC y Venados de Mérida en el Torneo Apertura 2022 de la Liga de Expansión MX

23 de febrero (novena jornada del Clausura 2022), la última vez que los yucatecos ganaron como visitante (0-1) a la Universidad de Guadalajara

2-0 el último triunfo caribeño como local ante Club Atlético La Paz, el 2 de agosto (sexta fecha)

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram