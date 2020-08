Cancún FC rumbo a su segunda victoria en la Liga de Expansión MX | Cancún FC rumbo a su segunda victoria en la Liga de Expansión MX

La llamada 'Ola Futbolera', Cancún FC, cumplió con creces en su histórico debut, en el estadio 'Andrés Quintana Roo'. En esta ocasión, viajará a Hermosillo por cuatro puntos, siempre y cuando sea capaz de imponerse a los norteños en el estadio 'Héroe de Nacozari' en está Liga de Expansión MX.

Por ahora, es quinto lugar y un triunfo, combinado con otros resultados, podría catapultar al liderato.Será un duelo de poder a poder, con dos escuadras que llegan en buen momento.

Cimarrones volverá a jugar en su territorio, desde el domingo 15 de marzo, en la octava jornada del Clausura 2020 de la extinta Liga de Ascenso MX, cuando reciba la visita de los Toros del Atlético Celaya. A la poste, los astados harían la faena con anotación de Ricardo Marín, al 79'.

En la práctica del día el técnico cancunense Christian Giménez, recordó la importancia de obtener la victoria en territorio ajeno: "Es raro que un equipo gane cuatro puntos, pero las reglas son así, muy claras. Cada vez que uno va como visitante, genera que el equipo local tenga que proponer más. Al fin y al cabo, es tratar de llegar a tener el ideal futbolístico para poder afrontar los partidos y podamos crecer", destaca el director técnico.

Agrega que 'si le ganamos a Tampico y no lo hacemos en Sonora, el resultado que sacamos en casa, ya no servirá de mucho': "Sabemos que tenemos que mejorar. Vamos por buen camino, estamos trabajando con mucha humildad. Los juegos como visitante, son un 'plus' y tenemos que afrontarlo para ir a ganar a Cimarrones", manifiesta.

En general, la escuadra cancunense lució en su presentación. El capitán, Miguel Basulto, escribió su nombre con letras de oro, al convertir el primer gol en la historia de Cancún FC. 'Chaco' y sus discípulos están conscientes que la exigencia será cada vez mayor: "Podemos jugar mejor, a pesar de que hubo momentos ante Tampico que el equipo se asoció bien y fue protagonista en lapsos del partido. Sigo insistiendo que podemos llegar con más gente al área, que nos faltó un poco eso", expuso. LA VERDAD