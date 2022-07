Cancún FC enfrentará al Atlante en duelo de ‘poder a poder’

En la tercera jornada del Torneo Apertura 2022 de la Liga de Expansión MX, Cancún FC visita a los Potros de Hierro del Atlante.

Sin duda, el mejor juego de la semana, el que disputará por cuarta ocasión la escuadra de las Iguanas ante los azulgrana, en la capital del país: “A darle vuelta a la página y a lo que sigue, el juego contra Atlante. Será un duelo muy bonito, como siempre saldrán a darlo todo, pero también nosotros haremos lo mismo. Ellos ya tienen un rato trabajando juntos, se conocen y tratan bien el balón. En general, siempre son partidos muy atractivos”, aseguró el defensa lateral derecho, Carlos Prieto, forjado futbolísticamente en Quintana Roo.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el dorsal ‘14’ debutó en esta categoría, en el Instituto Tecnológico de Oaxaca frente a Alebrijes, el 5 de enero, con motivo de la jornada inaugural del pasado Clausura.

Cancún FC enfrentará al Atlante

Cancún FC se prepara para el encuentro con los Potros de Hierro del Atlante

Por ahora, el futbolista de 21 años de edad y ex integrante de clubes, como Ejidatarios de Bonfil, Inter Playa del Carmen y Gallos Blancos de Querétaro, disputa su tercera campaña en la institución, con siete encuentros como titular, dos completos en el inicio de la actual competencia: “Hay muchas cosas por mejorar, concentrarnos más en los primeros y últimos minutos, lo esencial a corregir. También resaltar lo que estamos haciendo bien, como tener el balón y atreverse”, advirtió.

Con tres unidades, a raíz de su éxito en Villahermosa (1-2) y reciente tropiezo contra Ray2 (0-1), los discípulos de Íñigo Idiákez ocupan la octava posición.

Por su parte, los Potros de Hierro del Atlante suman un par de victorias (3-0 y 1-2) a costa del Club Atlético La Paz y Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, respectivamente.

Con seis puntos, son líderes de la competencia, con cinco tantos a favor y uno en contra (+4 de diferencia).

En su más reciente compromiso ante Cancún FC, en la quinta jornada del Clausura 2022, en el estadio ‘Andrés Quintana Roo’, los entonces dirigidos por Federico Vilar, cayeron (1-2) con un doblete del argentino Ramiro Costa. Un autogol de Rolando González puso adelante a los de casa, al 36’.

En el Torneo Apertura 2022, Cancún FC visita al Atlante

El encuentro con los 'Potros de Hierro' del Atlante será en Ciudad de México

Los defensas, Rodrigo Guerrero (Tigres), Juan Antonio Portales (Alebrijes), Arturo Naelson Cárdenas (Pumas Tabasco), Emiliano Espinoza (Club Deportivo Guerreros Aztecas) y Jorge Santillana García, los mediocampistas, Edgar Saúl Jiménez (Club Deportivo Muxes), Juan Daniel Velásquez (Bravos de Ciudad Juárez Sub 20), Mauricio Paúl Galván (América Sub 20) y Daniel Lajud (Raya2), además de los delanteros, Daniel Guadalupe López (Xolos de Tijuana Sub 20) y César Gerardo López (Necaxa Sub 20), son sus principales novedades.

CITAS TEXTUALES

“Será un duelo muy bonito, como siempre saldrán a darlo todo, pero también nosotros haremos lo mismo. En general, siempre son partidos muy atractivos”

“Hay muchas cosas por mejorar, concentrarnos más en los primeros y últimos minutos, lo esencial a corregir. También resaltar lo que estamos haciendo bien, como tener el balón y atreverse”

Carlos Prieto

Defensa lateral derecho de Cancún FC

NUMERALIA

5 partidos acumulan Cancún FC y Atlante desde el Torneo Apertura 2020 de la Liga de Expansión (cuatro de fase regular y uno de Reclasificación)

4 desafíos sumarán caribeños y azulgranas en la Ciudad de los Deportes

1-2 el resultado más reciente (Clausura 2022) entre ambos, con victoria para los azulgrana en el ‘Andrés Quintana Roo’.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.