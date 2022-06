Cancún FC: Johan Alonzo pronostica una fuerte competencia por la titularidad

Trabaja en silencio para que su éxito haga mucho ruido a la hora importante, en la cancha, donde busca convencer con su talento a su mentor, el español, Íñigo Idiákez, en el Torneo Apertura 2022 de la Liga de Expansión MX.



Procedente de Alebrijes de Oaxaca, Johan Alonzo Chavira, extremo derecho de 23 años de edad, es una de las caras nuevas de la escuadra caribeña para el próximo semestre.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el futbolista, originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, está consciente que la disputa por la titularidad, será intensa, principalmente por la forma cómo su nuevo equipo se ha reforzado para encarar la competencia.

“Estoy emocionado por venir a esta institución, aportar todo lo que he aprendido, muy contento y agradecido con la directiva, por la oportunidad. Llegaron jugadores muy buenos, además de los que estaban, no se diga, hicieron un buen papel en el torneo anterior, así que la competencia será muy fuerte”, pronosticó el ex integrante de los itsmeños.

Formó parte de las fuerzas básicas de León, con el que conquistó un subcampeonato con la Sub 20, en 2018. En 2021, arribó a Alebrijes y debutó en la Liga de Expansión, el 19 de enero de ese año, en la derrota (1-0) que sufrieron los oaxaqueños ante Tepatitlán.

“Jugué año y medio con Alebrijes. Me han mandado mensajitos de la afición, deseándome éxito en Cancún y qué mejor recepción que te arropen, al igual que mis compañeros. Ha llegado a trabajar (Íñigo), a transmitirnos su idea y asimilarla rápido. Nos pide mucho trabajo y jugar bien. Para mí, es algo distinto, pero a fin de cuentas, es futbol y tengo que aprender de él porque tiene mucha experiencia”, reconoció el habilidoso jugador, quien sumó 49 partidos con Oaxaca, desde el Clausura 2021 hasta el Clausura 2022, 33 en el último año, con un par de goles.

FICHA TÉCNICA, JOHAN ALONZO CHAVIRA

Johan Alonzo Chavira, extremo derecho de 23 años de edad

Extremo derecho de Cancún FC

Fecha de Nacimiento: 1/Mayo/1999 (23 años)

Lugar de Nacimiento: Ciudad Juárez, Chihuahua

Posición: Extremo derecho

Peso: 64 Kg.

Estatura: 1.68 m.

Procedencia: Alebrijes de Oaxaca

Notas destacadas: Subcampeón con León Sub 20 (2018). Debutó con Alebrijes de Oaxaca (2021) en Liga de Expansión MX.

NUMERALIA

19 de enero de 2021 debutó con Alebrijes en la Liga de Expansión MX

49 juegos sumó con Oaxaca, desde el Clausura 2021 y hasta el Clausura 2022

3,309 minutos disputó con los itsmeños, a partir del Clausura 2021 (2,242 en el último año)

