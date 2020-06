Cancún F.C. ya tiene porra oficial y se llama ‘La Malagua’

El que equipo de fútbol, Cancún F.C., hace unos días presentaron de manera oficial en Cancún, que representará a este hermoso destino y que busca llegar a la primera división, ya tiene porra oficial y fue bautizada con el nombre de “La Malgua”; el registro lo están haciendo a través de las redes sociales.

Aquellos que deseen ser parte de esta porra y tener beneficios, esta es su oportunidad, las bases son las siguientes, el único requisito solicitado es enviarles mensaje directo para proporcionar datos como teléfono, dirección y correo electrónico en las diversas plataformas digitales que tienen, como Twitter, Instagram o Facebook.

A cambio, los miembros recibirán una identificación oficial con un número de serie y un código QR para promover la identificación de cada miembro y participar en futuras reuniones de la barra. Toda la información ha sido difundida en todas las cuentas oficiales de Cancún F.C., para dudas o aclaraciones tiene que ser vía redes.

Cancún F.C. inicia reclutamiento, empezó con la porra oficial

“Nuestro compromiso con el club @cancun_fc y su seguidores es lo más importante para nosotros; desde hoy #LaMalagua tendrá un registro de sus seguidores en redes y de los asistentes a nuestro estadio. Envía DM y recibe tu credencial digital personalizada gratis”, escribió la cuenta de la nueva barra en Twitter.

Hay que recalcar que hasta el momento no se tiene más detalles de este nuevo equipo, es decir, no se sabe quienes conforman el plantel, su directiva y cuerpo técnico, además de que no han realizado la presentación oficial ante los medios, así como el uniforme que llevarán puesto los jugadores.

En este sentido, también se desconoce si las versiones y especulaciones de que este nuevo equipo estén involucrados hoteleros, empresarios y hasta el equipo Manchester City, sean ciertas, lo único veras es que ya están preparando todo y ya iniciaron con la porra oficial ‘La Malagua’.