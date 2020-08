Cancún; Exhiben a la clínica de la 509 por saturación con pacientes de Covid-19 | Cancún; Exhiben a la clínica de la 509 por saturación con pacientes de Covid-19

De nueva cuenta la clínica del IMSS de la 509 en Cancún, Quintana Roo, está siendo el foco de atención de la ciudadanía y medios de comunicación, pues hoy se supo que esta clínica está saturada con pacientes de Covid-19, por lo que el personal médico tarda en atender a los pacientes que están en la sala de espera, además de que no respetan los protocolos sanitarios.

De acuerdo a información de "La Palabra del Caribe", la dama quien denunció este hecho fue la señora María Elena, que tuvo que esperar casi cinco horas para que su madre fuera atendida, sin embargo la espera fue larga debido a que la clínica está saturada principalmente con personas portadoras de COVID-19, eso es lo que los médicos y enfermeras le dijeron a la dama.

Otro problema que aqueja a los derechohabientes, es que el Hospital no cuentan con el material médico necesario, camas, camillas, o lo más indispensable como guantes, para poder atender a quienes van llegando y canalizarlos a un área, en otras palabras, no están siguiendo los protocolos sanitarios que el gobierno indicó.

Este problema ha hecho que está clínica de Cancún sea expuesta, no solo ante los medios de comunicación, sino también en redes sociales y es ahí donde los usuarios de Facebook atacan más a personal de dicha clínica, así como al responsable de ese recinto.

María Elena, finalmente tuvo que retirarse con su paciente, quien por ser una mujer de la tercera edad y pertenecer al grupo vulnerable, no quiso mantenerla más expuesta y sea contagiada de Covid-19, mencionando “los doctores están haciendo lo máximo para atender a todas las personas que llegan enfermas pero no se dan abasto, no tienen todo lo que necesitan ellos para protegerse de esta enfermedad”, finalizó. Información de La Palabra del Caribe