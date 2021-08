Deambulando por las calles de Cancún y solo, fue hallado un pequeño de apenas tres años de edad, cuando se encontraba caminando en la Supermanzana 259, en el fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, en una de las zonas consideradas como más inseguras de la ciudad, afortunadamente la policía llegó a tiempo.

De acuerdo a información oficial, los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo 1 de agosto, cuando oficiales de la Policía Quintana Roo de Benito Juárez, adscritos al Grupo Especializado en Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género (GEAVI), brindaron ayuda a un menor que se había extraviado.

Gracias a un reporte oportuno fue que oficiales encontraron al menor

Cancún; Encuentran a menor que salió de casa mientras dormían sus padres

El hallazgo del menor fue gracias a un reporte que hicieron al 9-1-1 y mientras los agentes se encontraban en labores de vigilancia fueron alertados, motivo por el cual se trasladaron hasta la calle Tulipanes de la dirección antes citada para verificar la denuncia; al llegar confirmaron el hecho y procedieron a iniciar con las primeras indagatorias.

Los uniformados entrevistaron al niño y subieron a la unidad policial para tratar de localizar a los familiares y fue gracias a la rápida investigación que lograron ubicar la casa, bajaron de la patrulla y tocaron la puerta para averiguar si los dueños de dicho domicilio eran familiares de la víctima.

Luego de varios minutos y con documentos en mano, la mujer quien salió a atender a los oficiales, acreditó que efectivamente ella es la madre del infante, por lo que entregaron al pequeño en brazos de la dama, pero antes la exhortaron a que tenga mayor cuidado y atención a su hijo.

Cancún; Encuentran a menor que salió de casa mientras dormían sus padres

Declaración de la mamá, afirma que no se dio cuenta en qué momento salió de casa, pues todos estaban dormidos y no entiende cómo es que pudo salir, así como el motivo por el cual tomó esa decisión. Afortunadamente el niño no tenía lesiones, su estado de salud es bueno; ya está de nuevo en casa.

Lee más notas en La Verdad Noticias.