Cancún; Encuentra policía celular de reportero y no se lo quieren devolver

El reportero y director de Periodismo QR, Michael Diaz, expresó su inconformidad y tristeza por un elemento de Seguridad Pública del municipio de Isla Mujeres, luego de que dicho agente, no le quiso devolver su celular al periodista, el cual se le había caído mientras realizaba su labor de cubrir notas policiacas en Cancún.

De acuerdo a la declaración del comunicador, los hechos habrían ocurrido la noche del martes 1 de febrero, mientras cubría la nota sobre el ataque a otro colega de la comunicación, allá en la colonia Copa Buena, cerca de Rancho Viejo, pero él se dio cuenta hasta el día siguiente cuando estaba yendo al Cereso para transmitir la fuga de un reo.

“Me percato que no tengo uno de mis celulares, el Xiaomi Redmi 10 Pro, en ese entonces chequé la ubicación y me marcaba justamente en el tramo donde ocurrieron los hechos con mi compañero periodista, al ver eso, estuve monitoreando el gps pero no se actualizó, fue hasta horas después, cuando fui a cubrir el hecho de un cuerpo sin vida en la laguna Manatí que me percató que la ubicación ya se había actualizado”, dijo.

El periodista decidió bloquear el teléfono y el chip

Señaló que la nueva localización le marcaba cerca de Villa Marino, en una privada, se armó de valor y acudió al domicilio, al ver que no había nadie se asomó en la ventana y observó un uniforme de Seguridad Pública de Isla Mujeres, pero no había nadie, fue gracias a los vecinos que localizaron a otro policía, quien mencionó que en esa casa vive su esposa, quien también trabaja como policía y que él no tiene nada que ver con el celular.

“Llegaron más elementos y estuve explicando que mi celular y la ubicación allí marcaba, pero aún así, no me lo quisieron dar de nuevo, porque la dueña no estaba, a pesar de que mostré todas las pruebas de que es mío”, comentó Michael.

Por este motivo y porque no consiguió que se lo devolvieran, procedió a bloquear el chip, así como el teléfono, además, detalló que una persona ya le confirmó que dicho elemento que acudió al domicilio, tomó el celular, justo después de que se le cayó al reportero, por ello pidió a la ciudadanía no comprar el celular, en caso de encontrar el equipo en redes sociales u en otro lugar. El aparato está roto de la parte de atrás, en la cámara.

Por último, hizo un llamado al policía involucrado que, en caso de que se arrepienta, llamar a su número telefónico, el cual está en la página de Facebook, Periodismo QR, de lo contrario; “que el celular le sea de bendición, no le deseo mal a nadie, nosotros solo hacemos nuestro trabajo.”, concluyó.

