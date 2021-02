Parece que el 14 de febrero para algunos no es un día de celebración con la pareja y amigos y menos para aquellos considerados como “soldados caídos”, tal caso es lo que le sucedió a un chico de Cancún, quien el pasado Día de San Valentín, es decir ayer, fue rechazado por una jovencita en plena explanada del “Parque de las Palapas” a la vista de todo el público, hecho que quedó grabado.

El caso del joven se ha hecho viral en las redes sociales, al grado de que las personas que estaban presentes se están animando en publicar los videos que ellos grabaron, además esto ha ocasionado miles y miles de comentarios, unos a favor de la chava y otros en contra de la misma, aunque existe un grupo que catalogan el acto como una “ridiculeza”.

"Soldado caído" en Cancún

Cancún; En público le pide que sea su novia el 14 de febrero y lo “batea” VIDEOS

Lo que se sabe hasta el momento es que el hecho, aparentemente ocurrió la noche de ayer 14 de febrero de 2021 en pleno Día de San Valentín o Día del Amor y la Amistad, entre las las 21:00 y 23:00 horas, aproximadamente, en la explanada del “Parque de las Palapas” en Cancún, ubicado en la Supermanzana 22.

De acuerdo con los testigos y a los diferentes videos que fueron difundidos en Facebook, el chico llegó con unas flores y una cartulina en mano al sitio antes mencionado, se acercó a la jovencita y se hincó, el hombre procedió y le entregó las rosas, la muchacha los aceptó, en eso el chico le mostró la cartulina y al parecer decía, “¿Te late ser mi chava?”, tras ese acto, comienzan a dialogar y la mujer se enoja.

Intentó arreglar las cosas

Pasaron los segundos y el video muestra cómo la dama se aleja y, aunque no se logra escuchar las palabras que ambos decían, testigos afirman que ella le digo que no, no aceptó y por eso se alejó del lugar dejando al hombre en el suelo, el triste chavo se levantó del piso y la siguió para tratar de arreglar las cosas.

Por último, se desconoce cómo terminó esta historia, lo cierto es que este hecho, para el joven y la chica, será un anécdota más para contar, recordar y tal vez que marcará por un tiempo sus vidas, incluso como experiencia para no cometer el mismo error y en medio de varias personas. La Verdad Noticias.

