Las empresas de telecomunicaciones como Izzi, Telcel, Telmex, AT&T, entre muchas otras, encabezan las quejas de consumidores ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en Cancún, con más del 60 por ciento, informó personal de esta dependencia.

Explicaron a La Verdad Noticias que las quejas contra compañías de telecomunicaciones (Telefonía celular, Internet, televisión por cable o satelital), están relacionadas con fallas en el servicio o no recibir lo prometido en el contrato con las empresas.

Cancún: Empresas de Telecomunicación las más denunciadas ante Profeco

Debido a la pandemia por COVID-19 el consumo de internet, así como la telefonía en casa aumentó considerablemente, lo cual hizo crecer también las inconformidades al tener problemas de cobro o constantes fallas.

“Pare este año las cosas no parecen cambiar en este tema, porque estos problemas continúan registrándose y las quejas continúan llegando a la Profeco, pero para eso estamos para atender a los ciudadanos y actuar dentro de nuestra capacidad para evitar abusos en su contra y apoyarlos en caso de querer actuar en contra de las empresas”, declararon.

Los trabajadores resaltaron que después de las temporadas vacacionales o iniciando el año, son las fechas cuando se incrementan las quejas de usuarios recibidas en la Profeco, motivo por el cual no descarto la posibilidad de tener mayor número de denuncias al concluir este periodo vacacional de verano.

Cancún: Empresas de Telecomunicación las más denunciadas ante Profeco

Empresas de telecomunicaciones con más quejas en Profeco

Cualquier ciudadano puede exponer ante Profeco actos u omisiones de un proveedor o prestador de servicios que afecta los intereses de una porción de la sociedad. Por ejemplo, si un establecimiento no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas, si no tiene sus precios exhibidos o no los respetan, si no te dan kilos de a kilo o litros de a litro o si un producto se anuncia usando publicidad engañosa, entre muchos otros casos.

Para levantar una queja ante la Profeco es necesario que acudir personalmente a la Oficina de Defensa del Consumidor, donde te pedirán que presentes lo siguiente:

Nombre y domicilio

Identificación oficial

Contrato, recibo o comprobante de compra

Nombre y domicilio del proveedor, en caso de no aparecer en el recibo, señalar el lugar donde puede ser localizado

Descripción del bien o servicio que se reclama y la descripción de los hechos que dieron lugar a la queja

Formato de recepción de queja impreso

