Cancún; El espectáculo de la Plaza de Toros: Empresarios Vs Animalistas

La Plaza de Toros de Cancún cumplirá 30 años en los próximos días y como tal preparó una corrida de toros en alusión a sus tres décadas de existencia, sin embargo el que ocurra o no este evento sería el verdadero espectáculo, esto debido a los pros y contras que tendría matar un animal en el estado de Quintana Roo, el cual pasa en este momento un proceso legal de cambio, en pro a la conservación de especies y protección animal.

Entre dimes y diretes, salieron a la venta los boletos para realizar las famosa corrida este 20 de diciembre, sin embargo la presión de la ciudadanía en general, apoyada por los grupos animalistas de la región, influyeron en una inminente cancelación de la corrida de toros de aniversario de esta plaza reconocida en Cancún, sin embargo los boletos siguieron vendiéndose con normalidad, lo que daría inicio a todo el show mediático que se aproximaba.

Corrida de toros o concierto de Matute en Cancún

Hasta este punto, las cosas se van poniendo color de hormiga y es que varios de los empresarios que habían invertido una fuerte cantidad de dinero para este evento, se habían sentido amenazados ante la posibilidad de que no pudiese llevarse a cabo la corrida tan esperada, y es que no era cualquier torero si no Pablo Hermoso de Mendoza, quien llena cualquier pan plaza del mundo, sin embargo la contratación de este famoso rejoneador era una fuerte inversión que no pensaban perder por supuesto.

El primer movimiento se realizó con la promesa de que en el Diario Oficial de Quintana Roo, la Ley de Bienestar Animal había sido publicada lo que “garantizó aparentemente” la cancelación de la corrida de aniversario, sin embargo una contra demanda de los empresarios les dio la victoria momentánea, por lo que la corrida de toros siguió en pie hasta hace un par de días.

Una de las tácticas vino por parte del regidor Pablo Bustamente quien solicitó a protección civil una revisión minuciosa del recinto para que se cancelará cualquier evento a realizarse, y así fue como la pintura y cables expuestos habrían salvado aparentemente a los toros de lidia, lo que bastó para poder cancelar la única plaza para eventos de la ciudad que más actividad tiene durante todo el año y es que no solamente acoge eventos ecuestres o de tauromaquia, sino también eventos culturales, artísticos y conciertos y uno de los conciertos que se vería afectado sería el que se realizaría un día después de la corrida de toros, Matute, la banda ochentera que ha logrado más sold out en los últimos años en el país.

Ante este acto, Jorge D’alessio y Bobo Producciones lanzaron a través de sus redes sociales un comunicado aclarando que el concierto se haría y fue así como me comuniqué con él para preguntar por el asunto, señaló que conocía todo lo que sucedía y que se había comunicado con los encargados de expedir los permisos los cuales estaban en orden (nos lo confirmó también la promotora Jaqui Silva con papel en mano) por lo tanto el concierto seguía en pie... no obstante el director de la Plaza de Toros informó que habría alguna posibilidad de que no se llevará a cabo el concierto, esto de no cumplirse los condiciones que se solicitaron por parte de Protección Civil, esto complicó las cosas una vez más.

Sin embargo el verdadero show, se vendría el mismo día de la corrida de toros, ya que se definiría si se realizan o no ambos eventos, el viernes sabremos si la corrida irá o no irá y de no ir, también se clausurará el concierto de Matute, por el contrario si “van”, irán ambas, esto significa que la ciudad podría verse paralizada ante varios grupos animalistas que han confirmado su asistencia a las afueras de la plaza donde se “realizará” la corrida de toros.

