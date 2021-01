Cancún; Desaparecen madre e hijo, fueron a la tienda y nunca regresaron

La desaparición de mujeres continúa y no cesa en Quintana Roo, pues en menos de 9 días del 2021, han reportado a más de cinco desapariciones, la mayoría han sido en la ciudad de Cancún, tal caso es el de la madre y su hijo, quienes fueron a la tienda a comprar y nunca regresaron, su esposo fue quien lo reportó y avisó a sus familiares.

La mujer fue identificada como Mary Flores Ramirez y su hijo, hasta el momento se desconoce su identidad, tiene dos años de edad, ambos fueron vistos por última vez en el fraccionamiento Prado Norte, cuando salieron de casa para ir a comprar a la tienda a eso de las 12:00 horas, después de eso nadie supo de su paradero.

En grupos de Facebook ya está la foto de la madre e hijo

En redes sociales ya se observan publicaciones de los amigos, conocidos y familiares de la presunta víctima, donde piden apoyo para localizar a Mary y a su pequeño, “ayudemos a encontrar a mi cuñada y sobrino desaparecieron a las 12 pm fueron a la tienda y no regresaron fue en Cancún Q.Roo, Prado Norte. Gracias por ayudar”, publicó Edel Cordova.

Otro de los textos que se pueden leer en grupos de Facebook, expresa la preocupación de la familia, ya que temen a que haya sido víctima de algún delito, pues Cancún ya no es el mismo, “salió a comprar a la tiendita con mi sobrinito y no a regresado Cancún es un lugar donde no se sabe que pueda pasar si la ven avisen, compartan porfa, amigos, familiares”.

Más de cinco mujeres han sido reportadas como desaparecidas en Q.Roo

Es de mencionar que, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo no ha emitido alguna alerta o protocolo, sin embargo se sabe que ya hay una denuncia ante la autoridad, lo que quiere decir que en las próximas horas la emitirán y en ellas se verá las características de la madre e hijo.

Por último, en lo que va del año ya son más de cinco mujeres desaparecidas, de los cuales tres, aproximadamente, ya aparecieron, aunque se desconocen en qué estado, lo cierto es que el 2021 comenzó con el pie izquierdo con diversas mujeres extraviadas en Quintana Roo, hasta el día de hoy, de acuerdo a la FGE a través de las redes sociales y por medio de las alertas y protocolos, alrededor de tres damas siguen desaparecidas. La Verdad Noticias.

