Vecinos de la Sm 246, hicieron públicas unas fotos en donde exhiben el mal estado de salud en que se encuentra un perro, mismo que está en la terraza de un domicilio, donde los presuntos dueños no hacen nada para tratar de salvar al animal, según los testigos lleva varios días sin comer, además de que ya está muy delgado.

De acuerdo con la usuaria en redes, Facebook, identificada como Liz Tiburcio, compartió las imágenes y según ella, los hechos están ocurriendo en el fraccionamiento Villas Otoch y a simple vista, se logra ver al perro acostado y enfrente del mismo hay excremento, así como orina, sin que se moviera, por lo que en ese momento la denunciante pensó que estaba muerto.

Ya es viral en redes sociales

Cancún; Denuncian maltrato animal en la Sm 246, perro está apunto de morir

El material ya está siendo compartido por cientos de personas en grupos de la misma red antes mencionada, así como en grupos de Whatsapp. La ciudadanía que ha comentado en las fotos están exigiendo justicia, pues parece que los dueños no se están haciendo responsable del canino.

“Piden ayuda de la autoridad correspondiente por maltrato animal, ya que un perro está sin comer por varios días y los dueños brillan por su ausencia. Exigen que se les castigue a los responsables y eviten que se muera el pobre animal”, este fue el texto que publicó Liz en su cuenta.

No es único caso en Cancún

Es de mencionar que este no ha sido el único caso que este medio de comunicación a logrado detectar que hacen llegar, pues hace unos meses en la Región 102, manzana 111, calle 34, una perrita estaba siendo descuidada por sus dueños, al grado de dejarla en la calle y no darle entrada a casa, así como no darle de comer.

Cancún; Denuncian maltrato animal en la Sm 246, perro está apunto de morir

En este caso la denunciante fue la usuaria Angie Baruch, quien refirió que todo el tiempo está amarrada la hembra en medio del sol. Por último recordemos que en Quintana Roo, el maltrato animal ya se castiga, no sólo con multa o sanción, sino hasta con cárcel, por ello es que autoridades piden que, en caso de conocer algún caso de maltrato, denunciar de inmediato. La Verdad Noticias.