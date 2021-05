Entre gritos y agresiones verbales, se llevó a cabo la jornada de vacunación en el domo de la Supermanzana 94 de Cancún, a un costado del DIF Municipal, donde todo se descontroló, luego de que un grupo de ciudadanos se acercaron a los organizadores para reclamar por la mala organización en las filas para ingresar al domo y ser vacunados.

Cancún; Denuncian mala organización en módulo de vacunación de la Sm 94

La queja principal fue el lento avance de las filas, pues algunos estuvieron desde la madrugada esperando su pase, ya que les tocaba de 8 a 10 de la mañana y de la nada les dijeron que ya no podían pasar y según los afectados, muchos se "colaron" y no respetaron los lineamientos que dijeron las autoridades, lo que generó un descontrol.

La vacunación continua en todos los módulos

Es de mencionar que en este módulo, las primeras personas comenzaron a llegar desde las 2:00 horas de este martes, tan solo a las 8:00 horas, ya habían más de 400 personas haciendo fila, para las 13:30 la cifra subió a los más de mil habitantes y poco a poco seguían llegando al recinto.

Por otra parte, “del otro lado de la moneda”, aquellos que fueron vacunados, como la señora María Felix, habló para La Verdad Noticias y nos comentó cómo se sintió antes, durante y después de la vacuna, además reiteró que ya esperaba este momento, pues es un alivio y esperanza al mundo, para combatir el Covid-19.

Personas vacunadas están felices luego de recibir la vacuna

“Estoy bien, acudí bien desayunada, no tuve ninguna sensación o síntoma secundario hasta el momento, me hicieron reposar media hora y ya nos permitieron retirarnos, no tuve miedo, ni antes, ni durante, ni mucho menos después de la vacuna, me siento muy bien”, expresó la vecina mientras salía del recinto.

Se espera que la jornada termine el jueves 20 de mayo, en todos los módulos de vacunación, Domo de la Región 96 (CFE), Domo del Jacinto Kanet, Toro Valenzuela, Escuela San José, así como en el domo antes mencionado en la nota. La jornada inicia a las 8:00 hasta las 18:00 horas. La Verdad Noticias.

