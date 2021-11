Una pareja, un hombre y una mujer, están siendo acusados por vender productos robados e inservibles en la ciudad de Cancún, mismos que han estafado a al menos siete personas. La denuncia que hicieron llegar a este medio de comunicación afirma que logró identificar a la dama (vendedora), quien se hace llamar Alejandra C. V.

De acuerdo a la denuncia que hizo Danae R., fue su madre quien resultó engañada, luego de descubrir que la estufa que le compró a la Alejandra no servía, no funcionaban los pilotos y sobre todo, hallaron que el producto solo estaba pintado y no tenía ninguna reparación, incluso ocasionada fuga de gas.

El modus operandi para estafar

Cancún; Denuncian a presuntos estafadores, venden artículos robados e inservibles

Señaló el aparente modus operandi es la siguiente: “la señora y sus hijos te llevan el artículo que venden, en este caso fue una estufa y no permite que nadie más la baje y ni toque la estufa hasta que le hayas dado el dinero y ELLOS se hayan ido”, dijo la afectada, quien se mostró enojada por esta situación.

Añadió que Alejandra disfraza e incluso muestra imágenes en sus publicaciones de los artículos y son falsas, afirmando que todo es funcional, “ellos pintan las estufas tienen subido muchas al face para seguir haciendo estafas para que uno no note lo oxidado y los pedacitos de óxido que deja la estufa cuando la mueves; en fin la estufa no sirvió”, enfatizó Danae.

Recalcó que ya intentaron localizar por todos los medios posibles a la mujer, pero no lo logran, su celular e incluso su Facebook no contesta y aunque Danae no dio más detalles sobre si procederán a denunciar los hechos ante las autoridades correspondientes, afirma que su madre gastó sus ahorros con tal de tener una estufa, pero le salió caro.

Por último, pide a la ciudadanía tener cuidado de esta pareja y sobre todo de la Alejandra, recomienda no comprar productos por internet, al menos que se aseguren que los vendedores sean confiables, incluso, antes de entregar dinero revisar muy bien el artículo.

