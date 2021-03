Cancún; "Claxonazo por la vida", asisten casi 100 vehículos 

La lucha entre feministas y grupos "provida" por la despenalización del aborto sigue en pie, pues este día se llevó a cabo la tercera caravana a favor de la vida en Cancún, denominado "Claxonazo por la vida", donde acudieron alrededor de 100 vehículos, entre grupos religiosos y asociaciones que están en contra de dicha iniciativa.

La caravana arrancó en punto de las 17:20 horas, iniciando desde el Malecón Tajamar frente a la Supermanzana 7. La caravana recorrió las avenidas Bonampak, José López Portillo, Kabah, Xcaret hasta llegar a la Tulum, en la famosa glorieta conocida como el Ceviche, casi frente al reconocido supermercado color naranja.

Celebran la tercera caravana en Cancún a favor de la vida

Allí, algunos asistentes se bajaron de sus unidades y con cartulinas en mano, pidieron a las autoridades que el aborto no se despenalice en Quintana Roo y estén al favor al derecho a la vida, "no al aborto, si ala vida, no al aborto, si ala vida", gritaban a viva voz los ciudadanos que acudieron al "Claxonazo por la vida".

María del Carmen García, integrante del movimiento “40 días por la vida” y miembro de la Iglesia Católica, dijo que el único motivo de estas caravanas es para recordarle a las autoridades que la persona, el ser humano en el vientre, merece una oportunidad de vivir, “por supuesto que estamos interesados en la defensa de la mujer, en la promoción de la mujer, pero sin atropellar y discriminar a la persona que se está gestando en su vientre”, mencionó.

“Hay mejores soluciones y estamos convencidos de eso y sabemos que funciona, sin destruir la vida de nadie”.

Mañana se llevará a cabo otra caravana, pero en Chetumal

Señaló que este martes 2 de marzo llevarán a cabo otra caravana y será en Chetumal, “de Cancún saldrán alrededor de cuatro o más autobuses con destino a la capital del Estado de Quintana Roo para realizar otra caravana con el mismo motivo que el mencionado en esta nota anteriormente, se espera que cientos de personas llegue a las afueras del Congreso”, manifestó.

Por último, se espera que mañana el Congreso del Estado y la Red Feminista Quintanarroense, suscribirán un addendum en el que se acordarán las fechas para la reanudación de los trabajos para la discusión, dictaminación y votación de las iniciativas a favor del derecho a decidir de las mujeres en la entidad, bajo la libre determinación de las diputadas y diputados. La Verdad Noticias.

