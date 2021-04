Parece que las elecciones de este 2021, en Cancún, serán reñidas, pues según el Mons. Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, L.C. obispo diocesano de la diócesis de Cancún-Chetumal, la gente ha ido madurando al momento de votar, muy pocos son los que aún se dejan engañar.

“Cada uno ya tiene más decidido y conocido a su candidato y a su partido, pero a nivel nacional hay mucha expectación, de si Morena seguirá siendo el partido mayoritario en el congreso o no, yo si pienso que cada día es más difícil comprar el voto, porque la gente cada día es más culta, más inteligente, es más pensante, más madura, aunque todavía hay gente que todavía no tiene mucha cultura democrática y política”, dijo el obispo.

El recomienda conocer bien al candidato

Cancún; Cada día es más difícil comprar el voto: afirma el obispo Pedro Pablo

Recomendó a la población fijarse más en la calidad de persona, sus propuestas y sus testimonios y no tanto en el partido en donde está, comentó también que no hay que dejarse engañar por información no verídica que circula en la redes sociales, “la gente tiene que conocerlos”.

Recalcó que el voto debe de ser secreto y se tiene que ejercer con responsabilidad, “esto es una cosa muy personal, muy madura, muy libre, muy razonada, porque esto no debería ser por el bien de una persona, por el interés de un partido, esto debe ser un bien común el interés debe ser de todo México”, manifestó.

Obispo lamenta que aún hay personas que venden su voto

El obispo cree que la gente cada día la gente menos se deja engañar, puso como ejemplo lo que ocurrió en las elecciones pasadas a gobernador de Quintana Roo, donde la gente, supuestamente, recibió todas las dádivas que los candidatos les dieron, pero a la hora de votar, eligieron a otro y no al que les dio nun bien.

Por último, lamentó que haya aún personas que se dejen llevar por aquellos candidatos que sólo buscan su propio bien y no la del pueblo, “que pena que haya ese tipo de gente, se deje manipular y se se deje vender y que venda su voto al mejor postor, porque eso es lo que nos amuela a todos”, concluyó. La Verdad Noticias.