Cancún; Aún hay esperanza para salvar el "Mirador" de construcción de hotel

Luego de la polémica sobre el Hotel Gran Solaris Cancún, que está en construcción en Playa Delfines, mejor conocida como “el Mirador”, se supo que aún se puede ganar la pelea para recuperar la vista al mar y parar la construcción para que lo reubiquen, así lo afirmó Arturo Abreu, delegado federal en Quintana Roo.

“El gobierno federal tiene la última palabra para frenarlo y evitar que se acaben con las ventanas al mar en Cancún”, aseguró Arturo Abreu.

Explicó Arturo que las investigaciones se están llevando a cabo y que el Gobierno Federal tiene que verificar todos los permisos y confirmar si la compra del predio fue de manera honrada por parte de la Semarnat hacia el propietario, además de revisar si no afecta la flora y la fauna en esa zona de la playa de Cancún.

“Todavía hay acciones de tipo jurídico, no podemos hacer oídos sordos a lo que el pueblo dice, aunque el propietario argumente que fue una compra legal, pero tanto que no creemos que haya sido otorgado honradamente los permisos que dio Fonatu y Semarnat, y creemos que ahí hubieron actos de corrupción y los permisos que obtuvieron no fueron transparentes”, explicó.

“Para beneficio del pueblo me gustaría que se revocaran los permisos, pero esto tiene que ser por la vía judicial, de otra forma ya no hay opción”, aseguró.

Abreu Marín, agregó que han hecho llegar a la Federación las inconformidades del pueblo, al recordar que desde el 2017 aprobó la Semarnat la manifestación de impacto ambiental y que el gobierno municipal otorgó la licencia de construcción, pues incluso este último pudo haber frenado los permisos para evitar que se diera el ecocidio en Playa Delfines mejor conocida como "El Mirador".

“Yo no puedo llegar y clausurar la obra, se tienen que seguir los procesos de ley para encontrar las irregularidades y en su caso proceder contra los responsables para haya un precedente de que el gobierno no tolera estas situaciones”, finalizó.