Cancún; Amenazaba con despedir a sus trabajadoras si no tenían sexo con él

Una denuncia anónima hecho en redes sociales por una ex-trabajadora decidió hablar y no callar, pues luego de ser despedida explicó el motivo, en donde detalló que su jefe la presionó a tener sexo y si ella no accedía, la iban a despedir, acción que no cayó la dama y lamentablemente fue despedida de un famoso hotel en Cancún.

El hecho, según la denunciante, pasó en el Hotel Nizuc, ubicado en el Boulevard Kukulkán, kilómetro 21, lote 1, Manzana 59, donde, la dama expresa todo lo que su jefe le intentó hacer y que por no lograr lo que quería la tuvo que correr, todo por no acostarse con el “depravado” hombre.

Cancún; Amenazaba con despedir a sus trabajadoras si no tenían sexo con él

“Mi jefe era Osvaldo (chief concierge), en muchas ocasiones me invitó a salir y me amenazaba con terminar mi relación laboral si no tenía s3xo con el, obvio no le hice caso pero el acoso uno de los últimos días y ya por finalizar mi contrato me amenazó por última vez que si no me acostaba con él no me renovarían mi contrato y así fue, como lo mandé a la chingada, cuando fui a rh me dijeron que no tenía contrato y todo por no acostarme con él”, escribió en redes.

Jefe de hotel pedía tener sexo con sus empleadas

Continuó diciendo, que así como ella, mucha mujeres han sido despedidas de ese hotel en Cancún, pero también han sido víctimas de acoso e igual de señoritas que han decidido acceder y ahora están en un puesto mayor y siguen trabajando, sin importar lo que tengan que hacer para ganar dinero.

Cancún; Amenazaba con despedir a sus trabajadoras si no tenían sexo con él

Más notas de Quintana Roo aquí

“Así como yo muchas otras de mis ex-compañeras pasaron por el mismo acoso, tanto en recepción, como en concierge por eso hay puras niñas en concierge y ni un solo varón, si no se acuestan con él no hay contrato, chicas mucho ojo, es una lástima que ese hotel tan lindo, tenga personas nefastas y asquerosas como Osvaldo y peor aún que le den un puesto por arrastrados”, comentó a través de su texto.

Te puede interesar: Turista agredido por taxistas en plena recuperación económica de Cancún, denuncia

En el texto también ventiló todas las relaciones amorosas y sexuales que gerentes y encargados de las diversas áreas tienen en el hotel, al grado de que detalló que en esta cuarentena hubo borrachera y sexo en los cuartos, además de que dio nombres de todos los presuntos responsables.

Aquí el texto completo de la denuncia: