Cancún: ALTO RIESGO DE CONTAGIO por cantidad de personas en las calles

El director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil (COEPROC), Adrián Martínez Ortega, alertó que gran parte de la población en Cancún continúa en constante movimiento, realizando actividades no necesarias y exponiéndose a contagiarse y contagiar a sus familiares del COVID-19 al salir de sus casas.

“Desgraciadamente muchas personas viven al día, por lo que el flujo de personas en la calle continúa, esto es un riesgo latente para que el virus siga propagándose, por eso es muy importante que, si no tienen nada que hacer en la calle, se queden en casa”, resaltó.

Explicó que muchas personas mantienen un flujo contante en viajar a otros municipios, hay gente de Isla Mujeres que trabaja en Cancún, así como muchos de Cancún que viajan a trabajar a la Isla y de Playa del Carmen a Cancún y viceversa, por esta situación el caso de contagios ira aumentando.

La ciudadanía está ignorando las recomendaciones de las autoridades de no acudir a lugares concurridos, “hoy vemos que en Cancún las personas siguen en movimiento, muchas se han quedado en casa, pero muchas no, (porque) viven al día y tiene que salir, acuden a tomar su café, a platicar, vemos los tianguis llenos, negocios no primordiales abiertos y estas acciones solo van a propagar el virus, abundó.

Pese a ello, Adrián Martínez consideró que se está a tiempo de mitigar y reducir la propagación del virus, “por eso es muy importante quedarse en casa”.

Pidió a la población mantenerse en casa, máxime que muchas personas, por su seguridad están trabajando, como son el personal de los hospitales, grupos de emergencia, autoridades militares, policías, bomberos y protección civil.

Pidió a la población mantener las medidas básicas de higiene de prevención como lavarse las manos constantemente con agua y jabón, cubrirse nariz y boca con el lado interno de brazo al estornudar, no tocarse la los ojos, nariz y boca con las manos sucias.

También pidió evitar saludar de mano, abrazo y beso y si presenta fiebre llamar a los teléfonos 800 004 4800, 800 832 9198 y 800 277 4780 con atención las 24 horas o al 9-1-1.