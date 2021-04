Cancún; A punto de comer y le sale un ala de cucaracha en su refresco ¡que asco!

A través de las redes sociales, comenzó a difundirse unas fotos en el que se aprecia claramente el ala de un insecto dentro de una botella de Coca-Cola de envase retornable de plástico, en la publicación se afirmaba que el hecho ocurrió en la ciudad de Cancún, caso que en redes ya es viral y se compartió miles de veces.

De acuerdo a información preliminar, el reporte o publicación la hicieron el pasado 1 de abril del presente año a través de portales de noticias en Facebook, en el que se afirmaba que la ala de una cucaracha estaba dentro de una botella de refresco, esto justo antes de abrirla, seguido de eso postearon tres fotos.

Se desconoce cómo acabó esta historia

Supuestamente la mujer que denunció el acto se identificó como Mari Maldonado, “se me hace de muy mal gusto esto que nos encontramos dentro del embase de Coca-Cola al momento de almorzar: pedazos de ala de cucaracha, que indignante”, publicó la afectada, quien además dijo que vive en Cancún, es decir el hecho pasó en dicha ciudad.

Y aunque no se precisó bien en donde lo compró la mujer, así como, que hizo al respecto, es decir si regresó a la tienda a reclamar por el producto o si lo dejó por la paz, pero lo que si hizo e publicarlo en las redes para todo el mundo se entere de lo que le había pasado. En este sentido en la tapa de la botella se logró ver la fecha de caducidad, el cual decía JUN 21.

Ya es viral la noticia

Al respecto los usuarios en Facebook no pasaron por desapercibido esta noticia, así que dieron su opinión al respecto, “Ahhhh, Uff menos mal que dijo lo del ala de cucaracha, creí que denunciaria la cantidad de azúcar qué contiene cada porción de su 'chesco' que mata y envenena a millones de personas al día y al año, pero bueno, menos mal que solo es el ala de una cucaracha”; “La neta no es la primera vez qle encuentra una babosa ala coca y aun asi la segimos consumiendo y ala coca no le ase nada salubridad”, algunos de los comentarios que están debajo de las fotos.

Por último, se desconoce si las autoridades intervinieron al respecto, ya que, en caso de que la tienda o supermercado no hayan sido los responsables, la fábrica de dicha empresa podría recibir una multa e incluso una sanción por lo ocurrido. La Verdad Noticias.

