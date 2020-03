Cancún: A Fátima, una serpiente Ekuneil, le tomaba su leche materna ¡casi muere!

Leyendas Mayas: Ekuneil, la serpiente que toma leche materna, se han visto en Cancún

Las leyendas son aquellas historias contadas de generación en generación, que son contadas por las personas mayores y que pasan a ser heredadas a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, ahora te contaré una historia que más que leyenda es un secreto a voces .

Corría el año de 1975, y los primeros asentamientos de personas en Cancún comenzaban a poblarlo, cabe señalar que la ciudad de Cancún obtuvo su nombre debido a la zona maya que existía, el significado es Nido de Serpientes, y es que en este lugar hay una gran cantidad de serpientes venenosas de todo tipo.

Ekuneil, la serpiente que mata bebés y mujeres dando pecho

Fue a principios de los años 90 cuando las serpientes cuatro narices dejaron de verse en el primer cuadro de la ciudad, el crecimiento de la ciudad es inevitable y con ello muchos de los animales que solían vivir en esta zona se han mudado hacia la zona periférica.

El ese entonces apenas llegaba la gente, venían de todos lados, muchos venían de las viejas ciudades y estaban hartos de seguir las reglas de la iglesia y creencias populares, no estaban acostumbrados a convivir con la naturaleza, es así que llegó Natalia, una joven que recién había dado a luz y tenía a un bebé de apenas unos meses de nacido y vino hasta Cancún para acompañar a su marido.

Cancún, nido de culebras

Una vecina que era originaria de Yucatán le sugirió que quemara romero todas las tardes en su casa para ahuyentar a las serpientes, sin embargo esta mujer que venía del Distrito Federal, sentía que era innecesario realizar aquellos “rituales” mayas, pues ella era una mujer de ciudad y no creía en esas cosas.

La serpiente Ekuneil es conocida como la lechera, es una serpiente de entre dos a cuatro metros de largo y de colores grises a negros, como característica principal, su cola es bífida o sea dividida en dos, se conoce desde la época de los antiguos mayas en donde se le respetaba como una deidad de muerte por lo que hacía desde años ancestrales.

Cancún y sus leyendas mayas

Un día Fátima le daba de comer a su pequeño bebé, todo estaba muy normal, hasta que se dio cuenta que se había quedado dormida y de milagro el niño no se había caído de sus brazos, ese día el bebé no dejaba de llorar como si tuviera hambre, la situación fue empeorando con los días y Fátima se daba cuenta que tanto ella como su pequeño se veían cada vez peor, fue entonces cuando le contó a doña Margarita cómo se sentía y rápidamente dijo Ekuneil está aquí.

Entonces Margarita se fue a su casa le dijo a su hija mayor que también se llamaba Margarita pero le decían Margot, que la acompañará por unas hojas , antes, pasó con su vecina Fátima y le dijo que la esperara y que por más sueño que tuviera no se durmiera , eso intentó la joven pero ella se sentía muy débil y el bebé se veía muy mal, entonces decidió alimentarlo, el bebé comía con desesperación cómo si no hubiera comido en días, de repente Fátima sintió sueño pero trataba de luchar para no dormir.

Ekuneil, una serpiente que se alimenta de leche materna

Con un susurro muy agradable, escucho que alguien le cantaba una melodía en un lenguaje que nunca había es escuchado, de repente sintió un peso en sus hombros y cuando estaba a punto de dormir entre abrió sus ojos y vio a una serpiente negra alrededor de ella, cuando quiso moverse la serpiente insertó su cola doble en las narices de Fátima y está de perdió más rápido y no pudo siquiera moverse...

En ese instante un fuerte aroma a humo de romero y copal rodeó la casa, el intenso aroma molesto a la serpiente, doña Margarita entró a la casa y vio la terrible escena y en maya maldijo a la Ekuneil que despavorida huyó por un una ventana que daba a la calle y está trepó por un árbol de Chacá que estaba cerca.

Doña Margarita y su hija ayudaron a Fátima y le dieron de beber una especie de pozol acedo o pasado, con mucha miel, en un brebaje, dijo que tomara esa bebida para que agarrara fuerza al igual que el bebé y le contó acerca de la serpiente, le dijo que tuvo mucha suerte ya que sus víctimas no duran una semana con vida.