Cancún 50 años: La mujer fantasma de la Avenida 135

“La fui a buscar en la casa donde la había dejado la noche anterior y una vecina del lugar me dijo que quien vivió en ese lugar se había quitado la vida tres años atrás”, fueron palabras de un taxista que nos narró la experiencia sobrenatural que vivió a bordo de su taxi hace algunos años.

Cancún es un lugar relativamente joven en el cual su historia día a día se fortalece, sin embargo existen anécdotas que prevalecerán, contadas por quienes lo han vivido, gente que jamás habría querido pasar por todo esto pero que ahora dan forma a las primeras leyendas de la ciudad, tal es el caso de la mujer fantasma de la avenida 135 allá en la región 99 entre las avenidas Nichupté y Andrés Quintana Roo.

Mujer fantasma en Cancún, se le aparece a taxistas

El taxista a quien llamaremos Carlos, nos contó cómo es que tuvo una aparición muy incómoda con un ser de otro plano existencial, resulta que pasaba por la avenida 135 e iba hacia la avenida Nichupté cuando una joven le hizo la parada, justo una cuadra antes de la calle principal hacia el cementerio, allí subió a la joven y le pidió la llevara a una dirección, ya en camino, la chica se volvió encimosa y el taxista admitió que le siguió la corriente, sin embargo cuando éste decidió estacionarse en un lugar oscuro y solitario, la chica desapareció.

Otro taxista tuvo un desenlace más estremecedor, puesto que este chafirete subió a una mujer cerca de la región 90, el destino fue la región 99, en el camino está mujer también se puso muy intensa.

“Se subió y me pidió que la lleve a la 99, en el camino estuvimos hablando de temas que nos subieron la temperatura e intercambiamos besos y caricias, sin embargo se sentía fría, pensé que eran los nervios, después me metí a una calle y la dejé en una casa, me dijo que volviera la siguiente noche”...

El taxista no aguantó hasta la noche y la calentará lo llevó hasta este inmueble durante la tarde, nadie salió así que decidió preguntarle a una vecina del lugar, lo que le dijo algo que lo dejó aterrado.

“La fui a buscar en la casa donde la había dejado la noche anterior y una vecina me dijo que quien vivió en ese lugar se había quitado la vida tres años atrás”, con esta respuesta el taxista lo supo todo y decidió no volver a ese lugar en mucho tiempo.

Vecinos del lugar reconocen haber escuchado alguna vez un par de historias de esta mujer que se aparece en esta avenida, algunos creen que es un alma en pena y que su castigo es vagar en busca de un romance a quien jamás podrá entregarse pues no es de este mundo.

