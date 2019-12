Cancelan marcha fifí en Playa del Carmen por falta de respuesta ciudadana.

1 /2 Emanuel Pravia, representante del Congreso Nacional Ciudadano. Los manifestantes lanzaron tímidas consignas y se retiraron del sitio.

Una veintena de personas se manifestaron este día en el antiguo palacio municipal de calle 8 y avenida 20 en Playa del Carmen luego de no reunir la gente que esperaban para marchar en contra del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto Emanuel Pravia, representante del Congreso Nacional Ciudadano señaló que acudieron a la convocatoria nacional de ciudadanos apartidistas para dejar en claro “que no están de acuerdo con el comunismo en México” (SIC) y los resultados adversos a una minoría de la sociedad mexicana así como reprobar que se difundiera el “foro de Sao Paulo”.

Según los asistentes, la convocatoria difundida en redes sociales tenía como hora las 11 de la mañana, sin embargo eran las 12 del día y sólo se encontraba una minoría resguardada en los bajos del antiguo palacio municipal, por lo que acordaron que no marcharían ante la falta de respuesta por parte de la ciudadanía.

Entre las consignas que se escucharon por parte del grupo de ciudadanos elegantemente vestidos destacó su temor a que las políticas de atender a los que menos tienen del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, lleven al país a un estado de comunismo en donde cierto sector de la población resulte afectado.

Finalmente y tras no haber alcanzado su meta, los ciudadanos guardaron sus cartones con mensajes contrarios a AMLO y se retiraron no sin antes lamentar la falta de respuesta de la ciudadanía a su petición de marchar en contra del presidente, así mismo confiaron en que la reunión convocada en la Ciudad de México para acompañar a Andrés Manuel López Obrador no tuviera éxito, hecho que superó las expectativas de los organizadores al reunir casi un millón de mexicanos.