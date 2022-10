Cancelan concierto de Ha*Ash en Cancún tras caerse escenario

A tan sólo a tres horas de realizarse el concierto de la agrupación Ha*Ash el concierto se pospuso, esto debido a que las condiciones en la estructura del escenario ponían en riesgo la vida de Hanna y de Ashley, por lo que la gira Mi Salida Contigo se detuvo en esta ocasión.

Esta situación también arriesgaba la vida del público, por lo que Protección Civil realizó una revisión en el lugar para finalmente determinar que este día no se podría hacer dicho concierto, esto lo confirmó a las cámaras de La Verdad Noticias.

Autoridades determinaron cancelar el concierto de Ha*Ash

Las hermanas Ha*Ash, conocidas como las reinas del sold out lograron hoy vender todos los boletos para esta fecha, sin embargo su concierto no se realizará debido a las especificaciones antes mencionadas y la revisión de Protección Civil.

¿Qué pasará con los boletos del concierto de Ha*Ash?

En menos de dos horas el equipo y la productora Idevymark, determinaron que la siguiente fecha en que las hermanas podrían presentarse en esta misma ciudad sería hasta el 11 de noviembre, los boletos de la fecha de octubre serán válidos para la nueva fecha en un mes.

No se reportaron lesionados debido a lo suecedido con las estructuras que conforman el escenario. En la Plaza de Toros una gran cantidad de fans llegaron al lugar pues no se enteraron de que no se realizaría el concierto este día, por la premura de los sucesos.

