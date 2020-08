Cancelación de uniformes gratuitos frenará miles de empleos en sur de Quintana Roo

Por falta de recursos, el Gobierno de Quintana Roo postergará el proyecto de elaboración de uniformes gratuitos para estudiantes de nivel básico. Esta medida genera preocupación para el sector empresarial, que esperaba una inversión de 127 millones de pesos.

El líder de la CANACO en la zona sur, Jaime Mingüer Cerón, confirmó que se encuentra suspendido el programa de entrega de uniformes gratuitos porque el Gobierno del Estado carece de los 127 millones de pesos para solventarlo.

La medida ha generado preocupación en el sector empresarial en la zona sur del Estado, ya que impedirá la creación de un promedio de dos mil 500 fuentes de empleo, entre directos e indirectos.

El presidente local de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) afirmó que de la Secretaría de Finanzas y Planeación le han confirmado que, como consecuencia de la pandemia por el Covid-19, existe una limitante presupuestal.

Noticias Cancún

En este sentido, afirmó que en estos momento no existen los 127 millones de pesos que se requieren para la confección de los 236 mil 635 paquetes de uniformes escolares previstos para el ciclo escolar 2020-2021.

Jaime Cerón destacó que ésta es una muy mala noticia para el sector empresarial en la zona sur porque la inversión representaba generar más de 500 empleos directos y alrededor de dos mil indirectos.

Aclaró que en la SEFIPLAN le han señalado que la inversión no está cancelada, pero que no existe fecha sobre cuándo podría efectuarse, porque también habría que considerar que no habrá actividad presencial en las escuelas del Estado.

Estaba prevista una inversión de 127 millones de pesos para la confección de uniformes, lo que representaría reactivación económica para empresarios del sur de Quintana Roo.

Te puede interesar: CIERRAN NEGOCIOS en Bacalar por pandemia de Covid-19

El dirigente de la CANACO confió en que el proyecto sea retomado cuando las condiciones económicas y de salud lo permitan dado que los alumnos en algún momento estarán regresando a las aulas.

Por ello, concluyó que deberán buscar una estrategia para que las empresas estén debidamente preparadas para participar en la licitación y generar economía para la zona sur.

Más de Quintana Roo