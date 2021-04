Cancela Ieqroo consulta ciudadana en contra de Aguakan

El consejo general del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) determinó está mañana que no se podrá realizar la consulta ciudadana para revocar o no la concesión a la empresa Aguakan el próximo seis de junio, debido a que el Estado no cuenta con los recursos para financiar esta consulta popular.

En sesión extraordinaria, el órgano electoral señaló que el gobierno del Estado no autorizó la ampliación presupuestal que se solicitó para llevar a cabo la consulta ciudadana, por lo que el Ieqroo se declara imposibilitado para realizar el ejercicio democrático en los cuatro municipios de la zona norte de la entidad.

Mas de 50 mil usuarios del servicio de agua potable en cuatros municipios del norte del Estado demandan la cancelación de la concesión a Aguakan

Durante la sesión de trabajo del Ieqroo, se explicó que se requieren poco más de 21 millones de pesos de presupuesto extraordinario, para poder realizar la consulta ciudadana, sin embrago la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan), giró un oficio en donde informa que no cuenta con los recursos para realizar estos trabajos.

Desde el pasado mes de diciembre de 2020, el Ieqroo aprobó que se llevara a cabo la consulta ciudadana en los municipios Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Puerto Morelos, luego de que se entregaran poco más de 50 mil firmas de usuarios del servicio de agua potable que demandan la revocación de la concesión a Aguakan.

La Sefiplan notificó al Ieqroo que no hay condiciones económicas para pagar la consulta ciudadana para revocar o no la concesión de Aguakan

La titular de la Sefiplan, Yohanet Torres Muñoz a través de un oficio informa al Ieqroo que por el momento, dadas las condiciones económicas por las atraviesa el Estado, consecuencia de la epidemia de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no existen las condiciones presupuestales que permitan la generación de ingresos excedentes, y por tanto, no es posible dar viabilidad a la ampliación requerida.

Tras conocer la información, el Consejo General del Ieqroo determinó sesionar de manera urgente, para dar a conocer y confirmar que, no habrá consulta ciudadana el próximo seis de junio, debido a que no hay las condiciones económicas para realizar dicho ejercicio en el norte de la entidad.