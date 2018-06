Canadá, el nuevo sueño mexicano

En Quintana Roo y varias partes de México hay un alto nivel de personas que podrían obtener un em­pleo o prepararse académicamente en Canadá, in­cluso calificar para la residencia permanente en ese país, esto debido a que profesionistas mexicanos hablan el idioma inglés y perfeccionándolo podrían llegar al puntaje que requiere el país canadiense para otorgar una residencia permanente, afirmó Vilma Filici, quien es Presidente y Consultor Senior de inmigración en Canadá.

Vilma Filici se pronuncia a favor de los migrantes y se une a la lucha con la finalidad de que el gobierno canadiense que relaje las reglas, pero reconoce que es necesario cumplir sus requerimientos.

“El problema en Cancún es la edad, ya que al­gunos recientemente se han graduado, tienen buen inglés pero le falta experiencia de trabajo y por lo tanto no llegan al puntaje para irse a Canadá y por el otro lado habían personas que tenían una edad avanzada para los programas de inmigración ca­nadiense. La edad avanzada es de los 29 años en adelante ya que empiezas a perder porcentaje para el sistema de procesamiento, por lo tanto se disminuyen las posibilidades de ser invitados para iniciar el tramites de residentes, este sistema de procesa­miento inicio en Canadá en el 2015”, precisó.

Para la consultora de inmigración, el problema del racismo es algo que no debiera existir en países tan desarrollados de Europa, así como Canadá y Esta­dos Unidos, siendo el país de las barras y las estrellas donde más se presenta este fenómeno, donde actual­mente se vive una época terrible donde se ve la sepa­ración de los niños de sus padres, llegando a México y viviendo en las calles.

“Les estamos pidiendo a Canadá un programa especial para los jóvenes del TPS y el DACA, porque así como se hizo un programa especial para 40 mil sirios que se refugiaron en Canadá, se debe de aceptar a estos jóvenes de acuerdo al nivel de sus estudios y conocimientos del idioma ya que pueden aportar mucho a los canadienses” comentó Vilma Filici Presidente y Consultor Senior

Son alrededor de 500 personas de México las que quieren estar de refugiados en Canadá ante esto, dijo que sino sé es en realidad un refugiado y no se puede probar que lo eres, se podría terminar con una orden de deportación y nunca podrían regresar, agregó

Vilma Filici manifestó que Canadá es signatario del convenio de ginebra y trabaja con la misma definición del convenio de ginebra de 1951 y una persona puede ser refugiada si está siendo perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, por pertenecer a un grupo social en particular o por opinión política eso en México podría ser grupo social en particular que eso incluye una mujer abusada que no tiene protección de la autoridad de su país, incluye homosexuales una persona con una deformidad que es indiscriminada y no tiene apoyo.

A quienes se le puede dar refugio también, a alguien que está siendo perseguido por un grupo que el gobierno no puede controlar, en todos estos casos si pueden ser aceptados solo hay que presentar la pruebas, solo que antes se tardaban 30 días en darles solución a las personas que pedían refugio, hoy puede tardar hasta un año y medio debido al incremento de personas que piden refugio sobre todo de Estados Unidos, que son hasta de 300 personas al día.