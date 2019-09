Campaña de vacunación antirrábica en Quintana Roo

Del 23 al 29 de septiembre iniciará la campaña de vacunación antirrábica en la zona norte de Quintanas Roo, donde se aplicarán más de 21 mil vacunas a perros y gatos que tengan más de un mes de nacidos con el objetivo de proteger a las personas ante un brote de rabia.

Las vacunas que se distribuirán son 21 mil 600 dosis repartidas por municipio de la siguiente manera 700 dosis para Tulum, 2 mil 500 dosis para Playa del Carmen, 900 en Lázaro Cárdenas, 13 mil 600 dosis Benito Juárez, 2 mil 500 dosis en Cozumel, 700 dosis para Puerto Morelos y 700 dosis en Isla Mujeres.

Homero León Pérez, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 2, mencionó que los dueños de mascotas deben ser corresponsables del cuidado y llevarlos a la vacuna, la cual se deberá aplicar cada año.

Para la aplicación de la vacuna es necesario presentar a sus mascotas mayores a un mes de nacidas, la vacuna es anual, será para perros o gatos que no se hayan vacunado en marzo, en este caso deberán acudir al puesto de vacunación más cercano, para solicitar informes pueden comunicarse al teléfono 888 66 40 o 888 66 41 de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, en horario de 08:00 am a 02:30 pm.

En Cancún se instalarán dos módulos permanentes uno en la antigua tienda del ISSSTE ubicado en la Región 93 Avenida Kabah con Ruta 5 del lunes 23 de septiembre al domingo 29 de septiembre de 09:00 de la mañana a 02:30 de la tarde, además del módulo del Centro de Atención Canina del lunes 23 al sábado 28 de septiembre en el turno matutino.

Una recomendación a las personas que lleven a vacunar a sus perros es que de ser posible los lleven con correa y bozal, en el caso de los gatos en un morral para su mejor manejo, la vacuna no debe administrarse a mascotas embarazadas o que tengan crías recién nacidas, concluyó León Pérez.