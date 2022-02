Cambio de nombre y género, práctica que toma mayor demanda en registro civil

El Registro Civil en el estado de Quintana Roo, dio a conocer que con relación a las modificaciones que se realizaron para poder tener el cambio de género en el acta de nacimiento en la entidad desde marzo del año pasado, las solicitudes han ido incrementándose.

La directora del Registro Civil en Quintana Roo, Patricia Torres Carrillo, señaló que se han reportado 96 casos de personas que se han cambiado de sexo, y como consecuencia también decidieron registrarse con otro nombre en el territorio estatal.

Luego de que se aporbara en Quintana Roo que se podría promover un juicio para el cambio de género, está práctica tomó mayor auge con quienes desean principalmente hacer el cambio de sexo, pero también aprovechar para realizar el cambio de nombre también.

Declaró que otra de las constantes a las que los usuarios acuden al Registro Civil es a realizar el cambio del segundo apellido de la mamá para modificarlo y ponerlo en donde regularmente se tenía contemplado como el apellido paterno.

También, aseguró que son los cambios de apellidos en donde únicamente el hijo lleve sólo los apellidos maternos, eliminado el del padre.

Estás acciones del cambio del orden de los apellidos, son cambios que se generan pero no con alta frecuencia, siendo cada vez menos recurrente está solicitud, expresó la funcionaria.

Recordó que comparte una de las actividades del registro civil no es la prohibición inscribir nombres que no sean comunes y que incluso parezcan extraños, pero de lo que sí se tiene facultad, es de recomendar a los padres ponerles nombres a sus hijos que no sirvan para en etapas futuras ser víctimas de bullying.

Infórmate en La Verdad Noticias

¡Síguenos en: Google News Facebook Instagram y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!