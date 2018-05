Cambia CFE medidores arbitrariamente en Cancún

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha sustituido 18 mil 610 medidores convencionales por “inteligentes” o de prepago en los 11 municipios de Quintan Roo, a pesar de que su remplazo está sujeto a una previa notificación y autorización del usuario, como lo establece la Ley de la Industria Eléctrica y las disposiciones administrativas respecto a la prestación del suministro de energía eléctrica.

Sin embargo, el cambio del “equipo” va más allá de garantizar una correcta lectura y adecuada facturación sobre el consumo de kilowatt va encaminado a la eliminación de la tarifa subsidiada o apoyo gubernamental, así como aumentar la rentabilidad de la propia CFE y reducir los costos de operación para adquirir los insumos de las empresas industriales.

La división peninsular de la CFE, entre 2017 y 2018, remplazó los medidores en la entidad sin que en la mayoría de los casos empresas privadas cuenten no sólo con la aprobación sino con la supervisión de los usuarios. Sólo entre los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez y Puerto Morelos se concentran 9 mil 211 usuarios afectados, según información enviada vía transparencia.

Chetumal, el total de medidores convencionales removidos alcanzó la cifra de 5 mil 880; mientras que en Cozumel y Solidaridad, la cifra apenas y llega a 3 mil 519 cambios.

En papel, según la CFE, el proceso para cambiar de un medidor convencional a uno de última generación digital (adquiridos a la empresa IUSA) el responsable de hacer el cambio de entregar una constancia de revisión y posteriormente levantar un acta para que el usuario esté enterado del movimiento de medidores. Pero no pasa así, de acuerdo a ciudadanos de Cancún.

Usuario que tachan la sustitución como una medida arbitraria y sospechosa, dado que desde el remplazo pagan más que cuando tenían los medidores convencionales, sea en la tarifa de verano o invernal, a cuya facturación le suman el Derecho al Alumbrado Público (DAP) e inclusive algunos costos relacionados con los servicios del mercado y cargos o créditos relacionados con el servicio.

El marco normativo contempla que la sustitución del medidor está sujeto a fallas o porque el modelo del medidor ya sea obsoleto para realizar la lectura, pero la CFE ha remplazado el equipo convencional por “inteligentes” y entregó una tarjeta de prepago, y del “plástico” se desconoce el costo lo que deja a los usuarios en un estado de indefensión.

“La ciudadanía en estos casos no se percata del manejo o manipuleo que puede darse al medidor, pues no tenemos la certeza que cuando se hizo el cambio se haya hecho de manera legal ya que en mi caso, no estuve presente. La CFE sólo llega y te dice que estás robando energía y cómo te defiendes, no traen acta, no trae nada, sólo llegan prácticamente ya con el aviso de que te van a cortar la energía y te van a sancionar”, comentó uno de los usuarios afectados.

“Vienen con la instrucción y además te quieren cobrar de años atrás te hacen retroactivo un cobro que no debe de hacer, la ley dice que no puede ser retroactivo nada salvo que se justifique o que te puedan comprobar bajo un esquema de que se estuvo robando energía”, añadió.

“Además, dijo, lejos está de que signifique un tipo de ahorro, pues anteriormente pagaba entre 300 y 400 pesos por recibo y ahora sobrepasa los mil pesos”, concluyó.

CFE, sino que al parecer son brigadas de trabajadores de una empresa particular, es decir, se subcontrató el cambio de medidores, en ese sentido, tienen presencia en México empresas trasnacionales como EDF, TransAlta, Mitsubishi, Intergen, Iberdrola, Mexichem, AES Corporation, ILIOSS, Enel Green Power y Genermex, así como IUSA compañía, entre otras.

Mejora la medición de energía: CFE

Edgar Olavarría

Se busco una postura oficial de la CFA, sin embargo, argumentaron que por estar en veda electoral no estaban autorizados para hablar, por lo que se abordó a una cuadrilla de trabajadores para buscar una reacción.

“Con el cambio de nuevo medidor y de todo el cableado, se garantiza una mejor lectura del consumo real de energía para el usuario”, menciona un trabajador de cuadrilla de la CFE, quien decidió omitir su nombre.

Además, agrega, se tiene la ventaja que la medición del consumo prácticamente es en tiempo real: “el nuevo medidor digital no es para tener el control total sobre los usuarios: cortarles la luz de manera inmediata, más bien es para garantizarles un pago real de lo que consume”, concluyó.