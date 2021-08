Calderitas se ha convertido en “pueblo sin Ley”.

El comisariado ejidal de Calderitas, Juan Carlos Poot, aseguró que los 11 mil habitantes del poblado están a merced de la delincuencia ante la evidente inoperatividad de la Policía Municipal y desatención del Ayuntamiento de Othón P. Blanco.

Por principio de cuentas, afirmó que se han "disparado" los robos a casa habitación, principalmente en las viviendas cercanas a la Bahía de Chetumal.

Se han incrementado los robos a casa habitación, a transeúntes y mas a residencias de la costera de Calderitas ante la inoperancia de la policía Othón P. Blanco, ya que no están realizando rondines por la zona.

De acuerdo con Juan Carlos Poot, por razones que hasta el momento desconocen, las autoridades municipales determinaron que no existiera presencia de elementos policiacos en la comunidad, de ahí el aumento de los delitos.

No hay policías, no hay presencia, salvo que haya un tema de emergencia se solicita la ayuda y se presentan, pero rondines o vigilancia no hay. Hago un llamado a la autoridad para que nos manden vigilancia.