Cae hombre del techo de su casa y muere al instante en la Sm 212 de Cancún

El lunes no inició de la mejor manera para una familia que vive en la Supermanzana 212 de Cancún, pues al despertar descubrieron a uno de sus seres queridos en un lote baldío, mismo que no se movía y aparentemente tenía sangre bajo su cuerpo, la sorpresa fue que dicho sujeto ya no contaba con signos vitales.

Los informes indican que el reporte del hecho ocurrió cerca de las 7:30 horas, cuando al número de emergencias 9-1-1, alertaron a las autoridades que en la calle Flamingo entre las avenidas 20 de Noviembre y Niños Héroes, un hombre había sido hallado sin vida a un costado de su domicilio.

Los paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el deceso

Tras la denuncia, elementos de la Policía Quintana Roo y una ambulancia llegaron al sitio, fueron los paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso de una persona, motivo por el cual dieron parte a la Policía Ministerial, así como al personal del Servicio Médico Forense y a los peritos, para las primeras investigaciones, así como el levantamiento del cuerpo.

Se supo, según a declaración de los familiares que descubrieron este lamentable hecho, el occiso fue identificado como Pedro, era apodado como “El Marquesitas”, dicho sujeto se encintraba en su techo, pero desconocen los motivos, perdió el equilibrio y cayó, dejándolo muerto al instante. Dicen vecinos que el occiso estaba ebrio.

Lo que desconocen es la hora exacta de la caída, pues afirman no haber escuchado nada, sospechan que fue durante la madrugada, cuando todos dormían, sin embargo será la fiscalía quienes determinen las verdaderas causas de muerte, así como el tiempo que estuvo sobre el piso sin vida.

Hasta el momento, esta sería la primera muerte del día lunes 6 de septiembre de 2021, en pleno inicio de semana en Cancún, fallecimiento que no fue por algún hecho de alto impacto o violento, como una ejecución con arma de fuego o algún asalto o robo, sino por un aparente accidente.

