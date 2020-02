Cae “El Tigre” presunto MULTIHOMICIDA de la zona maya de Quintana Roo

En la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto fue detenido “El Tigre”, sujeto señalado por la Fiscalía General del Estado (FGE) como presunto responsable de cometer al menos seis crímenes, incluido el de dos estudiantes y el de una mesera.

El presunto multihomicida, cuya captura se realizó el pasado jueves y actualmente se encuentra en la base de la Fiscalía Especializada en Combate al Narcomenudeo en Chetumal, sitio fuertemente resguardado por diversas autoridades, para prevenir cualquier tipo de rescate..

De acuerdo con fuentes de la FGE, J.M.S. alias “El Tigre”, es identificado como autor material de diversos hechos violentos en el municipio Felipe Carrillo Puerto, entre ellos seis asesinatos.

Uno de los crímenes que se imputan a este presunto multihomicida es del una mesera de conocido bar, el 14 de diciembre del año pasado, además de los ya citados asesinatos de dos jóvenes, uno de ellos estudiante, apenas el pasado día 20 de este mes.

Asimismo, se le indicia por balear cuatro casas en el citado municipio y supuesto intento de homicidio de un funcionario de la Dirección de Obras Públicas, el 28 de septiembre del 2019.

De acuerdo con la misma fuente informativa, al momento de su captura se identificó como J. M. S. alias "El Tigre", y se dijo adicto a diversos estupefacientes, principalmente "crack" y "cristal", ya que al momento de su captura tenía en su poder diversas cantidades de ambas drogas.

Según reportes de Inteligencia, es de alta peligrosidad y pertenece a un grupo delictivo, ya que es narcomenudista. En las próximas horas se definirá su situación jurídica.

Detienen a tres con drogas

Por otra parte, se confirmó que el domingo pasado, elementos de la Guardia Nacional (GN) aseguraron en Polyuc, a Juventino S. C., Marcelino C. C., y Luis G. S. con aproximadamente tres kilogramos de marihuana.

Estos tres individuos, según se dijo, también podrían estar involucrados en el asesinato de los dos jóvenes antes mencionados, aunque, por el ,omento, sólo están señalados por cometer delitos contra la salud.

