Cachan infraganti a taxista y acompañante robando la batería de un auto

Las denuncias ciudadanas relacionadas con choferes del transporte público son cada día más frecuentes en el municipio de Benito Juárez, pues son varias las ocasiones en las que los cancunenses han puesto en evidencia a algunos taxistas que lejos de brindar un buen servicio, amedrentan a los usuarios.

En esta ocasión, una persona relató por medio de redes sociales, los hechos ocurridos en la Supermanzana 31, donde un taxista y su acompañante, presuntamente intentaron robar una batería de auto y en el intento lastimaron al dueño del mismo.

De acuerdo a lo que explica el texto, los hechos ocurrieron a plena luz del día y los responsables, al no poder cumplir su cometido, huyeron del lugar antes de que pudieran ser atrapados, sin embargo, en una fotografía tomada en el momento, se puede observar la puerta del vehículo donde se encuentra el número de la unidad; de igual forma, otra imagen muestra las condiciones en las que quedó el auto que intentaban desvalijar.

"Amigos ayúdeme a compartir. El día de ayer el taxista del coche March con número 2584 en conjunto con su pasajero (ladrón) intentaron robarme la pila de mi coche en la sm 31 casi atrás de Chester siendo las 4:30 pm, no solo intentaron robar la pila si no también se quemó mi computadora al hacer corto, también el taxista siendo cómplice al intentarle apagarle el coche, me aplastó la mano y me arrastró varios metros a lo que intentaba abrir la puerta", dice la publicación colgada en Facebook.

En ella, la víctima también advierte a la población del peligro que representan actos delictivos como este y pide mantenerse siempre atentos así como difundir y denunciar cualquier tipo de caso de esta naturaleza: "les pido de su ayuda a compartir esto ya que muchos de nuestros familiares, amigos o vecinos usamos este servicio de transporte", finaliza el texto.