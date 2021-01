Cachan a pareja de jóvenes haciendo el delicioso en parque de Cancún

El calor de los festejos por el fin del 2020 se vivió de manera tan intensa que un par de jóvenes se adelantó y se dejó lleva por el momento practicando sexo en pleno parque público de Cancún.

Cabe destacar que el cachondo hecho sucedió en el llamado Parque Bohemio, ubicado en la Supermanza 22 de esta ciudad, donde el sol no es lo único que calienta, pues en las fotografías que circulan en internet se observa cómo no dudaron mucho en darse amor y disfrutar de los placeres carnales.

Aquí en La Verdad Noticias te hemos mostrado cómo algunos adolescentes prefieren el Malecón Tajamar para estas descaradas prácticas, sin embargo, este par decidió que ese lugar les quedaba muy lejos y aprovecharon la soledad y tranquilidad de este parque, así como la seguridad del quiosco, para echar pasión sin ninguna atadura.

Lo que no imaginaron fue que un curioso no sólo se estaba dando un buen taco de ojo, sino que también se tomó el tiempo de captar en imágenes el apasionado y caliente momento para luego compartirlas en redes sociales, donde publicaciones como esta ganan gran popularidad de inmediato, pues el morbo y los malos comentarios no se hacen esperar por parte de los usuarios.

Jóvenes les gana la calentura y sin esperar las 12 campanadas de año nuevo, practican sexo en el kiosco del parque del bohemio de la Sm 22. #Cancún pic.twitter.com/mDstA7lTqc — Alberto Aguilar (@Albert6_Aguilar) December 31, 2020

Jóvenes hacen el delicioso en quiosco de Cancún

“Jóvenes les gana la calentura y sin esperar las 23 campanadas del año nuevo, practican sexo en el quiosco del parque bohemio de la SM 22 de #Cancún”, se lee en la publicación en la que tres fotografías confirman la aventura de este par de pilluelos que terminaron el último día del año “bien serviditos”, como se dice popularmente.

Aunque los malos comentarios son muchos, algunos también han cuestionado a los usuarios, pues aseguran que todos alguna vez vivieron la adrenalina de hacer el delicioso en lugares públicos. ¿Lo has hecho o te animarías a experimentar algo así?

