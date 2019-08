Cachan a Beristain en la movida; miente sobre sueldos y presiona a regidores

Édgar Ordóñez ha operado las presiones a los regidores de Solidaridad para favorecer las tropelías de Laura Beristain.

Un par de audios filtrados a los medios de comunicación, revelan las presiones de funcionarios y la alcaldesa Laura Beristain a los regidores, para que accedan a los caprichos de la presidenta de Solidaridad.

Los audios filtrados a medios de comunicación revelan una negociación entre Édgar Ordóñez, director de Desarrollo Urbano de Beristain, y representantes sociales que demandan la suspensión de funcionarios implicados en la derrota judicial por el tema de la basura.

Édgar Ordóñez ha operado para que los regidores desistan de no ir al informe de Beristain

Ordoñez presiona a los regidores que amagan con no asistir al informe de Beristain hasta que no proceda la suspensión del secretario Alfredo Paz Cetina; el director jurídico, Rene Medrano Rios; el asesor de Beristain, Marciano Peñaloza Agama y el secretario particular de la alcaldesa, Manuel Yizaliturri Blanco.

Los cuatro funcionarios son señalados por los regidores como responsables, directos e indirectos, de la crisis que el ayuntamiento pasó y en la que estuvo a un paso de incurrir en desacato judicial por la contratación irregular de la empresa PASA.

La grabación muestra que la regidora Fabiola Ballesteros exige que la Contraloría proceda con los recursos para deslindar responsabilidades de los implicados.

Además, entre las negociacciones se escucha al regidor Orlando Muñoz Gómez acusando al gobierno de Beristain de no cumplir sus compromisos de dotarlos de apoyos económicos.

También se escucha al sindico Omar Sánchez Cutiz, acusar al asesor Marciano Peñaloza de estárselos “llevando entre las patas”.

Incluso se pide que se hable con el director de un medio de comunicación, que mantiene una cobertura crítica sobre las anomalías del gobierno de Beristain.

El regidor sostiene que al empresario se le debe entregar el dinero que no le han cumplido, razón por la que mantiene la cobertura crítica.

Miente Beristain sobre sueldos

Otro audio filtrado de Beristain señala que en una reunión con la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, reconoce que los regidores ganan mucho más dinero del que se reporta vía transparencia.

Beristain confiesa ante Yeidckol que paga el doble a regidores y síndico de los reportado vía transparencia.

De acuerdo con un audio presentado por el diario Quintana Roo Hoy, la alcaldesa admite que paga más del doble a cada regidor que lo reportado vía transparencia.

Escucha el audio aquí:

Confiesa Beristain su mentira

“El pago a los compañeros regidores es de 160 mil pesos mensuales; 50 mil pesos en su sueldo, 60 mil para bolsa de equipo y 50 mil de gestión y gasolina.

“Aparte, todas las gestiones que ellos necesitan, se les han otorgado; nunca les he negado una sola gestión”, se escucha a Beristain.

Incluso, revela que el síndico municipal cobra más que los regidores.

En el mismo audio aclara: “el síndico gana 180 mil pesos mensuales”, admite Beristain.