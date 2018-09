Cabildo de Cancún violó ley con transporte: PAN

Tanto el presidente de la Comisión de Transporte y Comunicaciones del Congreso del Estado, Fernando Zelaya Espinosa como la dirigencia municipal de Benito Juárez, sostuvieron que el Cabildo violó la Ley de Municipios al otorgar una “prórroga “de 10 años a las empresas transportistas de autobuses urbanos.

De manera conjunta, rechazaron “el atropello hacia la ciudadanía” que pretende llevar a cabo el actual Ca­bildo con la aprobación de la mayoría de sus integran­tes, en la renovación de las concesiones del transporte público que beneficia a las empresas Turicún, Autocar, Maya Caribe y Cooperativa de Transporte del Ejido de Alfredo V. Bonfil.

El dirigente del PAN en Benito Juárez; Eduardo Pacho Gallegos destacó que no permitirán se ejecute esta oscura decisión del ayuntamiento benitojuarense, por lo que cuestionó el beneficio de los regidores ante la aprobación de otorgar el beneficio a las empresas que no han cumplido cabalmente las condiciones de su concesión, dañando de manera directa a los ciuda­danos.

“En Acción Nacional no vamos a permitir que se violente la decisión de la ciudadanía, no lo vamos a hacer, si es necesario saldremos a la calle, haremos una consulta ciudadana, tenemos que salir a la calle a preguntarle a la ciudadanía si eso es lo que quieren, no es posible que Morena, hable de un cambio cuando sus propios regidores acaban de darle un golpe a la ciudadanía”... administración que viene”