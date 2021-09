Desde hace más dos años una joven discapacitada fue víctima de violación, en reiteradas ocasiones, presuntamente por parte de su cuñado, quedando embarazada, mientras que el responsable de los hechos, a pesar de ser denunciado, se encuentra en libertad.

Este delito ocurrió en la comunidad Reforma, en el municipio Bacalar y aunque fue denunciado ante el Ministerio Público (MP) no prosperó.

De acuerdo con familiares de la víctima, el presunto responsable no solamente “anda como si nada” en el poblado, sino que en ocasiones se burla de la familia porque “no pudieron hacerle nada”.

De acuerdo con la información proporcionada a La Verdad Noticias, hace un año y cuatro meses que nació el niño producto de los ataques sexuales hacia L. C. B. de 27 años, quien padece discapacidad mental.

El supuesto violador, según relataron, es Juan F. P. alias “El Varón”, quien aprovechó la cercanía con la víctima para abusar sexualmente de ella en varias ocasiones.

Según dijeron, la mantenía amenazada para evitar que su familia supiera del hecho, hasta que la presunta víctima relató a sus hermanas.

¡CUÑADO MALDITO! Viola y embaraza a mujer discapacitada en Chetumal.

El tenía la llave de la casa… Me obligaba… Yo le decía que no pero no me dejaba… Yo quería salir y huir pero no me dejaba”.