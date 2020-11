CROC: empresarios deberán cumplir con pago de aguinaldo.

“No hay ninguna ley, ninguna determinación que pudiera tomar la máxima autoridad en el sentido de no dar los aguinaldos, se tienen que entregar como marca la ley”, comentó el dirigente del sindicato de la CROC en Playa del Carmen, Martín de la Cruz Gómez al ser cuestionado si la prestación estaría en riesgo para los trabajadores hoteleros de la Riviera Maya.

Durante el pasado evento para fijar su postura respecto a la propuesta presidencial sobre las outsourcing, el líder sindical indicó que esta propuesta para desaparecerlas del presidente de la república deberá acelerarse debido a que entonces las empresas no tendrán excusas para pagar las prestaciones como el aguinaldo y el pago de utilidades que siempre reportan en ceros.

“No van a desaparecer empleos por que un hotel que ya no tenga pagadora, va a seguir ocupando los mismos servicios de los trabajadores, al final estas empresas no generan empleo, no son generadoras de empleo”, indicó el representante sindical durante una conferencia celebrada en las instalaciones sindicales de Playa del Carmen.

Explicó que el tema de los aguinaldos es un tema que está en la ley y agregó que algunos hoteles querían llegar a un arreglo con los trabajadores para darles “algo” debido al cierre técnico, sin embargo no convenía a los trabajadores, sin embargo el tema del aguinaldo no está a discusión, señaló desde Playa del Carmen. La Verdad Noticias

“Tienen que pagar, quienes garantizan son ellos, nosotros lo que tenemos que exigir es que se pague a todos, eso no se ha tocado ni ha sido tema de discusión”, indicó Martín de la Cruz, así mismo pidió que en el tema del outsourcing este sea agotado lo antes posible para que los beneficios lleguen a los trabajadores.

