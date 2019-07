COZUMEL: ¿Y los delfines? Cuestionan Ley de bienestar animal.

Con la entrada de la Ley de Bienestar Animal que prohíbe entre otras cosas la explotación o el uso de animales como los caballos en la calesas en la isla, Guadalupe Álvarez Chulim de Azueta, presidente de la AC Cielo, Tierra y Mar en Cozumel, criticó que la autoridad no esté pendiente de otros casos de abuso animal como las mantarrayas o los delfines.

“En realidad lo que ha pasado es que las autoridades no han querido aplicar la ley; aquí en Cozumel tenemos una Ley de Protección y Bienestar Animal del estado de Quintana Roo, que ya era ley desde el sexenio pasado, entonces ¿por qué razón no se aplicaba la ley? no lo sé”, dijo en entrevista telefónica.